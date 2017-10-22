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İtalya'nın iki bölgesinde özerklik referandumu

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İtalya'nın iki bölgesinde özerklik referandumu
İtalya'nın en zengin iki kuzey bölgesi bugün Roma'dan daha fazla özerklik talep etme konusunda referanduma gidiyor.

Son dönemde küresel siyasete damga vuran kendi kaderini tayin rüzgârı İtalya'da da esiyor. İtalya'nın en varlıklı iki kuzey bölgesi Lombardiya ve Veneto'da bugün Roma yönetiminden daha fazla özerlik talep etme konusunda referanduma gidiliyor.

Çifte referandumun bir bağlayıcılığı olmamasına rağmen, sandıktan "evet" çıkması halinde iki komşu bölgenin vergi gelirleri ve daha fazla özerklik için Roma hükümeti ile müzakerelerde ellerinin güçlenmesi bekleniyor. Bölge yöneticileri; Roma'dan güvenlik, göç, eğitim ve çevre alanlarında daha fazla yetki talep ediyor.

Lombardiya Başkanı Roberto Maroni bölgedeki 7,5 milyon seçmenin yüzde 34'ünün katılımının kendisine yeteceğini söyledi. İtalya'da 2001 yılında yapılan anayasa referandumunda seçmenlerin yüzde 34'ü sandığa gitmişti.

Veneto'da referandumun geçerli olması için 3,5 milyon seçmenin yarısından bir fazlasının oy vermesi gerekiyor, ancak Lombardiya'da ise böyle bir baraj bulunmuyor. 

Bağımsızlık talebi yok

İtalyan Anayasa Mahkemesi tarafından onaylanan her iki referandumda da bağımsızlık arayışı olmamasına rağmen daha fazla özerklik talebi, Roma hükümetinin otoritesine tehdit olarak görülüyor. Lombardiya ve Veneto bölgeleri toplam gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 30'unu ve seçmenlerin yüzde 25'ini oluşturuyor.

Her iki bölge de göçmen ve Avrupa karşıtı Kuzey Ligi partisi tarafından yönetiliyor. Eski Başbakan Silvio Berlusconi'nin Forza İtalya'sı ve popülist 5 Yıldız Hareketi de referanduma destek veriyor.

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