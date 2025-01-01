  • BIST 9830.56
  • Altın 2965.752
  • Dolar 35.151
  • Euro 36.5037
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 6 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 6 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAAlmanya ve Fransa'da kriz: Avrupa Birliği'nin motoru tekliyor mu?

İtalya'nın Milano kentinde açık havada sigara içmek yasaklanıyor

» »
İtalya'nın finans ve moda başkenti Milano'da açık alanlarda ve kamuya açık alanlarda sigara içmek artık yasak. Bu, 'şehrin hava kalitesini arttırmayı' amaçlayan bir dizi düzenleme arasında en katı olanı.
İtalya'nın Milano kentinde açık havada sigara içmek yasaklanıyor

İtalya'nın ikinci büyük kenti Milano'da açık alanlarda ve kamuya açık alanlarda sigara içilmesi yasaklandı.

Ülkenin finans ve moda başkentinde bugüne kadar uygulanan en katı sigara yasağı olan şehir çapındaki yasak, 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe giriyor.

Yeni yasaları çiğneyenler 40 ila 240 euro (1.470 ila 8.825 Türk Lirası) arasında değişen para cezalarına çarptırılabilir.

Yerel yetkililer, önlemin "sokaklar dahil tüm kamusal alanlar" için geçerli olduğunu ancak izole yerler için bir istisna sağladığını belirtiyor. İzole alanlarda sigara içenler dışarıda sigara içebilirler ancak diğer kişilerle aralarında en az 10 metre mesafe bırakmaları gerekiyor.

Yasak, kentin hava kalitesini iyileştirmek amacıyla 2021 yılında başlatılan bir girişimin en sonuncusu. Yetkililer, yasağın arkasındaki nedenin, vatandaşların sağlığını kamusal alanlarda, özellikle de çocukların uğrak yerlerinde sigara içmeyenler tarafından solunan pasif dumanın zararlı etkilerinden korumak olduğunu ifade ediyor.

Ancak söz konusu yasak, daha yaygın olarak vape veya e-sigara olarak bilinen elektronik sigaralar için geçerli değil.

Milano Belediye Meclisi, 2020 yılında kent için kademeli yasaklamalar ve sigara kullanımının azaltılması çağrısında bulunan bir hava kalitesi yönetmeliğini kabul etmişti. Yönetmelik kapsamındaki ilk yasak 2021 yılında yürürlüğe girerek halka açık parklarda, çocuk oyun alanlarında, otobüs duraklarında ve spor tesislerinde sigara içilmesini yasakladı.

Milano Cortina 2026 Kış Olimpiyatları öncesinde gelen yasak, şehrin hava kalitesini büyük ölçüde iyileştirmeyi amaçlıyor.

Milano, Avrupa'nın havası en kirli şehirlerinden biri. Endüstriyel Po Vadisi'nin ortasında yer alan moda merkezi, otomobillerden ve aşırı karayolu trafiğinden kaynaklanan yüksek miktarda emisyonla da mücadele ediyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Avrupa borsalarında Almanya ve Fransa'daki siyasi çalkantıların etkisi17 Aralık 2024 Salı 19:13
  • Romanya ve Bulgaristan'a geçici sınır kontrolü şartıyla tam Schengen üyeliği verildi13 Aralık 2024 Cuma 09:59
  • Macron, Fransa'nın yeni başbakanını belirlemek üzere Sosyalistlerle görüştü07 Aralık 2024 Cumartesi 10:26
  • Almanya ve Fransa'da kriz: Avrupa Birliği'nin motoru tekliyor mu?06 Aralık 2024 Cuma 20:45
  • Fransa'da hükümet düştü05 Aralık 2024 Perşembe 11:25
  • AB üyelik müzakerelerinin askıya alınmasının ardından Gürcistan'da protestolar sürüyor02 Aralık 2024 Pazartesi 10:46
  • Ukrayna ordusundan on binlerce asker firar etti02 Aralık 2024 Pazartesi 10:41
  • Romanya genel seçimleri: İktidardaki Sosyal Demokrat Parti'nin zaferi neredeyse kesinleşti02 Aralık 2024 Pazartesi 10:40
  • İzlanda'da seçimleri merkez sol parti kazandı ancak hükümet için koalisyona ihtiyaç duyacak01 Aralık 2024 Pazar 21:39
  • Kıbrıs gıda israfında AB'de birinci sırada24 Kasım 2024 Pazar 11:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti