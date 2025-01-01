İtalya'nın Milano kentinde açık havada sigara içmek yasaklanıyor

İtalya'nın finans ve moda başkenti Milano'da açık alanlarda ve kamuya açık alanlarda sigara içmek artık yasak. Bu, 'şehrin hava kalitesini arttırmayı' amaçlayan bir dizi düzenleme arasında en katı olanı.

İtalya'nın ikinci büyük kenti Milano'da açık alanlarda ve kamuya açık alanlarda sigara içilmesi yasaklandı.

Ülkenin finans ve moda başkentinde bugüne kadar uygulanan en katı sigara yasağı olan şehir çapındaki yasak, 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe giriyor.

Yeni yasaları çiğneyenler 40 ila 240 euro (1.470 ila 8.825 Türk Lirası) arasında değişen para cezalarına çarptırılabilir.

Yerel yetkililer, önlemin "sokaklar dahil tüm kamusal alanlar" için geçerli olduğunu ancak izole yerler için bir istisna sağladığını belirtiyor. İzole alanlarda sigara içenler dışarıda sigara içebilirler ancak diğer kişilerle aralarında en az 10 metre mesafe bırakmaları gerekiyor.

Yasak, kentin hava kalitesini iyileştirmek amacıyla 2021 yılında başlatılan bir girişimin en sonuncusu. Yetkililer, yasağın arkasındaki nedenin, vatandaşların sağlığını kamusal alanlarda, özellikle de çocukların uğrak yerlerinde sigara içmeyenler tarafından solunan pasif dumanın zararlı etkilerinden korumak olduğunu ifade ediyor.

Ancak söz konusu yasak, daha yaygın olarak vape veya e-sigara olarak bilinen elektronik sigaralar için geçerli değil.

Milano Belediye Meclisi, 2020 yılında kent için kademeli yasaklamalar ve sigara kullanımının azaltılması çağrısında bulunan bir hava kalitesi yönetmeliğini kabul etmişti. Yönetmelik kapsamındaki ilk yasak 2021 yılında yürürlüğe girerek halka açık parklarda, çocuk oyun alanlarında, otobüs duraklarında ve spor tesislerinde sigara içilmesini yasakladı.

Milano Cortina 2026 Kış Olimpiyatları öncesinde gelen yasak, şehrin hava kalitesini büyük ölçüde iyileştirmeyi amaçlıyor.

Milano, Avrupa'nın havası en kirli şehirlerinden biri. Endüstriyel Po Vadisi'nin ortasında yer alan moda merkezi, otomobillerden ve aşırı karayolu trafiğinden kaynaklanan yüksek miktarda emisyonla da mücadele ediyor.