İtalya’nın tamamı karantina altında

Avrupa'da koronavirüs salgınının en etkili olduğu ülke olan İtalya’da hükümet radikal bir karar alarak, karantina uygulamasının ülkenin tümünde yürürlüğe soktu. Alınan bu kararla, yaklaşık 60 milyon kişilik nüfusa sahip İtalya’da herkesin seyahat özgürlüğüne kısıtlamalar getiriliyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, virüsün yayılmasını önlemek için kaybedilecek zaman olmadığını ifade etti.

Alınan karara rağmen uluslararası hava ve demiryolu ile toplu taşıma trafiğinin işlemeye devam edeceğini bildiren Conte; çocuk yuvalarının, okulların ve üniversitelerin ise en az 3 Nisan’a dek kapalı kalacağını duyurdu. İtalya birinci futbol Ligi Seria A’nın da içinde bulunduğu sportif organizasyonlar da aynı süre zarfında faaliyetlerini durduracak. Conte açıklamasında, "Alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerekiyor. İtalya’nın menfaati için her birimiz fedakarlık yapmak zorundayız" dedi.

Ölü sayısı 463’ü buldu

Yaklaşık 10 bin kişinin koronavirüsten kaynaklanan Covid-19 akciğer hastalığına yakalandığı İtalya’da, söz konusu hastalıktan dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saat içinde 97 kişi artarak 463’e ulaştı. Salgının etkili olduğu bölgelerde hastanelerde kapasite sıkıntısı yaşanmaya başlandığı ve yoğun bakım birimlerinde büyük bir yoğunluk olduğu bildiriliyor.

İtalya hükümeti geçtiğimiz Pazar günü, ülkenin kuzeyindeki Lombardiya bölgesi ile bazı diğer bölgeleri kapsayan ve ülke nüfusunun dörtte birini etkileyen karantina uygulamasını yürürlüğe sokmuştu. Bu uygulama ile mesleki nedenler ve sağlık sorunları dışında halkın diğer bölgelere seyahat etmesine izin verilmiyor. Söz konusu uygulama her ne kadar turistleri etkilemese de, birçok havayolu şirketi ülkenin kuzeyinde yer alan havalimanlarına iniş-kalkışları durdurduğu için ulaşım sorunu yaşanıyor.

Hükümetin uyarıları ciddiye alınmıyor

İtalya hükümetinin karantinayı tüm ülkede uygulama kararının arkasında yatan nedenin, insanların daha önce karantinaya alınan kuzeyden güneye kaçışı olduğu ifade ediliyor. Ayrıca yapılan tüm uyarılara rağmen insanların topluca bir arada olduğu ve dolayısıyla salgının yayılmasına uygun ortam sağlayan eğlence mekanlarına rağbetin azalmaması da önlemlerin sertleştirilmesinin önünü açtığı bildiriliyor.

Almanya Dışişleri Bakanlığı da daha önce yaptığı çağrı ile İtalya’nın kuzey ve orta bölgelerine seyahatlerden kaçınılmasını tavsiye etmişti.

ABD'de "Türkiye'den gelen kişide koronavirüs çıktı" iddiası

Bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nde Maryland Eyaleti'nin Valisi Larry Hogan, Türkiye'den gelen 86 yaşındaki bir kadın üzerinde yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Eyaletteki koronavirüs vakaları ile ilgili açıklamalarda bulunan Hogan, "Bu Türkiye’ye seyahat ile bağlantılı ilk korona vakası gibi görünüyor" ifadesini kullandı.

Öte yandan Almanya'dan Kıbrıs'a giden bir Alman turistte de koronavirüs tespit edildi. Kuzey Kıbrıs Sağlık Bakanı Ali Pilli, 65 yaşında olan turistte koronavirüsün tespit edildiğini ve bu kişi ile birlikte gelen 30 turistin karantina altına alındığını duyurdu. Pilli, söz konusu turistin kaldığı otelin de karantina altına alındığını açıkladı.