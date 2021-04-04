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İtalya'nın tamamı Paskalya tatilinde koronavirüs yüzünden kırmızı bölge ilan edildi

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Covid-19 salgınında can kayıplarının 110 bini aştığı İtalya'da bugünden itibaren Paskalya tatili için tüm ülke en sıkı tedbirlerin uygulandığı "kırmızı bölge" ilan edildi.
İtalya'nın tamamı Paskalya tatilinde koronavirüs yüzünden kırmızı bölge ilan edildi

Pazar günkü Paskalya yortusu sebebiyle 3-5 Nisan tarihleri arasında ülke çapında vatandaşlardan gerekli olmadıkça dışarı çıkmamaları isteniyor.

Bu dönemde ülke çapında temel ihtiyaçlara hizmet verenler dışındaki işletmeler kapalı kalacak, restoranlar yalnızca paket servisi yapabilecek.

Katoliklerin geleneksel Paskalya yemeğini de göz önünde bulunduran yetkililer, günde yalnızca bir kez olmak koşuluyla başka eve gidilmesine ve en fazla 2 kişinin misafir edilmesine izin verilmesi kararı aldı.

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