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İtalya’nın turistik beldesinde bikiniyle dolaşmak yasaklandı: Cezası 9 bin TL’yi buluyor

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İtalya'nın Sorrento beldesi bikiniyi yasakladı. Sorrento Belediye Başkanı Massimo Coppola, çıplak cildin yerel halkı rahatsız ettiğini söyledi. Polis memurlarının da insanların kurallara uymasını sağlamak için sokaklarda devriye gezeceği belirtildi.
İtalya’nın turistik beldesinde bikiniyle dolaşmak yasaklandı: Cezası 9 bin TL’yi buluyor

İtalya’da popüler turizm merkezi, tatilcilerin bikinili ve çıplak dolaşmalarını yasakladı. Pompeii ve Napoli yakınlarındaki sahil kasabasının belediye başkanı, son zamanlarda insanların ahlaka aykırı davranışlara tanık olduğunu söyledi:

“Bu durumun devam etmesi, yerel halk ve ziyaretçiler arasında rahatsızlık ve huzursuzluk yaratmanın yanı sıra, ilçemizin imajı ve turizmi için yaşam kalitesi hakkında olumsuz bir yargıya yol açabilir.”

Ayrıca kuralın uygulanabilmesi için Sorrento zabıta memurları da insanların üstsüz ve sadece deniz şortuyla ya da bikinileriyle dolaşmadığından emin olmak adına sokaklarda devriye gezecek. Kurala uyulmaması halinde 9 bin liraya yakın para cezası verilecek.

Calabria’daki Praia a Mare gibi kıyıdaki diğer noktalar da yalınayak yürümenin ve uygunsuz kıyafetlerin yasak olduğu benzer yasaklar getirdi. Ligurya’daki Rapallo’da da ziyaretçilere kıyafet kurallarına uymalarını hatırlatan sokak tabelaları var.

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