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İtalya'nın Volkan adasında liman bölgesi zehirli gazlar sebebiyle geceleri boşaltılacak

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İtalya'nın güneyindeki Volkan adasında, yoğun volkanik faaliyetler neticesinde ortaya çıkan zehirli gazlar sebebiyle liman bölgesi geceleri boşaltılacak.
İtalya'nın Volkan adasında liman bölgesi zehirli gazlar sebebiyle geceleri boşaltılacak

Ülkenin güneyinde Sicilya adası açıklarında yer alan Eolie takımadalarından Volkan adasında, volkanik faaliyetler dolayısıyla ortaya çıkan zehirli gazlar olağanüstü önlemlerin alınmasına yol açtı.

Rainews24'ün haberine göre, Volkan adasından da sorumlu Lipari Adası Belediye Başkanı Marco Giorgianni, imzaladığı talimatla, zehirli gaz emisyonunun yüksek olduğu liman bölgesi ve çevresindeki yaklaşık 250 kişinin, tedbiren geceleri burada geçirmemesini karara bağladı.

Buna göre, yüksek zehirli gaz emisyonunun tespit edildiği liman ve çevresi kırmızı bölge ilan edildi ve buralarda yaşayan kişiler, bugünden itibaren bir ay boyunca gece 23.00 ile sabah 06.00 saatleri arasında adada daha düşük risk kategorisindeki yerlerde ya da etraftaki diğer adalarda geceyi geçirecek.

Belediye Başkanı Giorgianni de yaptığı açıklamada, söz konusu adanın liman çevresinde konaklayanların geceleri ne olduğunun farkına dahi varmadan zehirli gazdan etkilenebileceğine dikkati çekerek, bölgede derinlemesine analizler yapılması gerektiğini, bu sürede tedbiren geceleri liman çevresinin boşaltılacağını ifade etti.

Adanın liman çevresinde son günlerde yapılan ölçümlerde karbondioksit seviyesinin 80 tondan, 480 tona çıktığı kaydedildi.

Sicilya Bölgesel Yönetimi de adadaki yüksek zehirli gaz oranı sebebiyle iki gün önce kriz durumu ilan etmişti. Volkan adasında yaşayanlar arasında bir süredir solunum rahatsızlıkları konusundaki şikayetlerde de artış yaşandığı basına yansımıştı.

 

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