İtalya'nın Lazio bölgesine bağlı Pontine takımadalarından biri olan Zanonne Adası'nı çekici kılan yalnızca doğası değil. Şimdilerde terk edilmiş ada, cinsel ilişki ve cinayet dolu karanlık geçmişe sahip.

Zümrüt yeşili deniziyle Şeyseller'e rakip olan İtalya'nın ıssız adası Zannone, doğal güzelliğinin yanı sıra şehvet dolu karanlık tarihi ile çok sayıda turistin dikkatini çekiyor. Ada, bir milyarderin sapkın partileri ve işlediği cinayet hikayesi ile meşhu