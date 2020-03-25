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İtalyanlar tıbbi malzeme taşıyan gemimize el koydu' diyen Tunuslu Bakan: Tüm Avrupa ülkeleri bir histeri yaşıyor

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İtalyanlar tıbbi malzeme taşıyan gemimize el koydu' diyen Tunuslu Bakan: Tüm Avrupa ülkeleri bir histeri yaşıyor
İtalyanlar tıbbi malzeme taşıyan gemimize el koydu' diyen Tunuslu Bakan: Tüm Avrupa ülkeleri bir histeri yaşıyor

Tunus Ticaret Bakanı Muhammed el-Museylini, ülkesine tıbbi alkol taşıyan bir gemiye İtalya tarafından el konulduğunu açıkladı. Bakan, “Tüm Avrupa ülkeleri bir histeri yaşıyor. Hepsi koronavirüs korkusundan tıbbi ekipmanları çalıyor” dedi.

Koronavirüs salgınında Çin’i geride bırakan İtalya’nın Tunus’a giden ve tıbbi alkol taşıyan bir gemiye el koyduğu iddia edildi.

Tunus Ticaret Bakanı Muhammed el-Museylini, yerel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, "İtalyanlar, Tunus’a doğru gelen tıbbi alkol yüklü bir gemiye el koydu” dedi.

Bakan, geminin nereden geldiğine ilişkin bilgi paylaşmadı ancak Tunus makamları daha önce Çin’in kendilerine tıbbi malzeme göndereceğini duyurmuştu.

Olayı Çin'den İtalya'ya tıbbi maske taşıyan bir kamyona Çekya'da el konulmasına benzeten el-Museylini, "Tüm Avrupa ülkeleri bir histeri yaşıyor. Hepsi koronavirüs korkusundan tıbbi ekipmanları çalıyor" ifadelerini kullandı.

Çekya ile kriz yaşamıştı

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Çekya geçen hafta Çin'in İtalya'ya gönderdiği ve Losovice kentinde sevk için bekleyen 110 bin maskeden oluşan tıbbi yardıma el koymuştu. İki ülke arasındaki kriz Çekya'nın İtalya'ya aynı miktarda maske göndereceğini açıklamasıyla çözülmüştü.

 

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, ülkelerin sağlık sistemlerini neredeyse çökme noktasına getirdi.

Pek çok ülke ihracat yasağı getirdi

Pek çok ülkede tıbbi ekipman eksikliği öne çıkarken, birçok hükümet bu nedenle sağlık ekipmanları ve yardımcı ürünlere ihracat yasağı getirdi.

Salgından ölüm konusunda Çin’i geride bırakan İtalya’da bugüne kadar 6 bin 820 kişi yaşamını yitirdi, virüsle enfekte olan kişi sayısı da 69 bin 176’a yükseldi.

Tunus’ta ise şimdiye kadar dört kişi yaşamını yitirdi, 114 kişide virüs saptandı.

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