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İtalya'ya refakatsiz gelen çocuk göçmenler sınır dışı edilmeyecek

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İtalya'ya refakatsiz gelen çocuk göçmenler sınır dışı edilmeyecek
İtalyan parlamentosu, ülkeye kaçak yollardan refakati olmadan gelen çocuk göçmenlerin korunması ve sınır dışı edilmemesine yönelik yasayı onayladı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) verilerine göre Afrika'dan İtalya'ya geçen sene 25 bin 850 çocuğun kaçak yollardan refakatsiz gelmesi üzerine önemli bir adım atan İtalyan parlamentosu, üç yıllık çalışmanın ürünü olan çalışma kapsamında çocuk göçmenlere ilişkin yasayı çıkardı.

Parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi ve üst kanadı Cumhuriyet Senatosu genel kurullarında ayrı ayrı yapılan oylamalar sonucu iktidar ve muhalefetin büyük ölçüde uzlaşmasıyla "Refakatçisi Olmayan Yabancı Çocukların Korunması" adlı tasarı yasalaştı.

Yasa, İtalya'ya herhangi bir refakati olmadan gelen yabancı çocukların geldikleri ülkelere gönderilmemesini, her türlü kötü muameleden korunmasını ve Avrupa Birliği'ndeki (AB) yaşıtlarıyla aynı haklara sahip olmasını düzenliyor.

BAŞBAKAN GENTİLONİ'DEN AÇIKLAMA

Söz konusu tasarının yasalaşması AB ülkeleri arasında bir ilk olarak kabul ediliyor.

Başbakan Paolo Gentiloni, Twitter'daki kişisel hesabında, "Parlamento, refakatçisi olmayan yabancı çocuklarla ilgili yasayı onayladı. Bu, müşkül durumdakilerin korunması ve entegrasyonu için medeni bir seçim." mesajını paylaştı.

UNICEF İtalya Şubesi Başkanı Giacomo Guerrera da bu yasanın göçmen çocuklar çok önemli bir adım olduğuna dikkati çekerek, "UNICEF, bu yasanın onaylanmasını memnuniyetle karşılıyor." ifadesini kullandı.

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