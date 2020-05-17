Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Tepebaşı’ndaki yangınla ilgili BRT’ye bilgiler verdi.
Oğuz, rüzgarın yangına yön verip hızlandırdığını belirterek yolu aştığını ve Kalkanlı'ya ulaştığını belirtti.
Oğuz, ODTÜ Kuzey Kıbrıs kampüsünün risk altında olduğunu belirtti.
Oğuz'un açıklamalarının ardından, BRT muhabirinden edinilen bilgilere göre yangın ODTÜ Kuzey Kıbrıs kampüsüne sıçradı.
itfaiye araçları ODTÜ’ye ulaştı ve yangını kontrol altına almak adına çalışmalara başladı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.