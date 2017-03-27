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İtfaiye görevlisi, suni teneffüsle köpeği hayata döndürdü

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İtfaiye görevlisi, suni teneffüsle köpeği hayata döndürdü
ABD'nin California eyaletinde bir itfaiye eri, yanan bir evden kurtardığı köpeği, suni teneffüsle hayata döndürdü.

Andrew Klein adlı itfaiyeci, nefes almadığı için öldü sanılan köpeğe, "Ben pozitif bir insanım. Canlandırmayı deneyelim" diyerek önce burnundan suni teneffüs yaptı. Ardından köpeğe oksijen maskesi takıldı.

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Nalu adlı 10 yaşındaki köpek 20 dakika sonra gözlerini açtı. Bilinci yerine gelen köpek yürümeye başladı.

Köpeğin bir gün oksijen çadırında tutulduktan sonra tamamen iyileştiği belirtiliyor.

Klein, Associated Press ajansına "Köpeği kapıp dışarı koştum. Çünkü, özellikle küçük köpekler için zaman çok önemli" dedi.

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Geçen yıl da Romanya'nın Pitesti kentinde bir itfaiye görevlisi, yangında karbonmonoksitten zehirlenen bir köpeği suni teneffüs ve kalp masajıyla hayata döndürmüştü.

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