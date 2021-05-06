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İtfaiye memurunun eşi isyan etti

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İtfaiye memuru Mehmet Ok’un eşi Feyziye Ok, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden İtfaiye Çavuşluk münhallerini eleştirdi 
İtfaiye memurunun eşi isyan etti

İtfaiye memuru Mehmet Ok’un eşi Feyziye Ok, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden İtfaiye Çavuşluk münhallerini eleştirdi 

Feyziye Ok'un paylaşımı şu şekilde:

Bizim kim olduğumuzu yakın çevremiz de uzak çevremiz de çok iyi bilir. Eşim ve benim özelde; işimiz, çevremiz, bölgemiz genelde; de toplulumuz için nasıl canla başla çalıştığımızı, dürüstlük ve adaletten hiç taviz vermediğimizi.

Lisede futbola Lefke'de başladı ve Yalova, Doğan Türk Birliği, Ocak, Bağcıl, Ordu milli ve daha benim şimdi unuttuğum birçok değerli takımda görev yaptı. Kişiliği ve efendiliğiyle her zaman sevilip sayılan bir kişi oldu.

Çok zor şartlarda da olsa Türkiye'de Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi Yüksek okulunu bitirdi. Ve askerliğini de herkesin rapor alıp kaçtığı yer olan  Komando olarak St Hilarion'da, zevkle ve gururla yaptı hem de 16 ay. Hiç birgün şikayet ettiğini duymadım.

2 yıl nerdeyse yapmadığı iş kalmadı. Ama bir kerecik olsun öğretmenliğini yapamadı. Çünkü geçicilik torpilleydi ve o da bizde yoktu.

Kendi meseleğinde çalışabilecek torpilimizin olmadığıni anlayınca itfaiye sınavlarına girip 1. sırada kazandı ve itfaiyeye giren ilk üniversite mezunlarından oldu.

Verilen her görevi en iyi şekilde yapmaya çalıştı. Ama iş rütbe alıp çavuşluk sınavlarına gelince yazılı olarak girdiği her sınavı kazanan eşim iş torpile gelince hep başarısız oldu. Hep anlamaya çalıştık neydi bu torpil.

Birkaç gün önce yine itfaiye çavusluk münhallleri çıktı. Girecek olanlar listesine göre zarf geldi ve sınava girip girmeyeceklerinin sorgusu yapıldı.

Bir gün sonra güncellenmis  liste olarak da sınava girebilecekler listesi geldi. Sınava bile girmeye hak kazanamamış. Peki sorarım size  madem bu adam şube içerisinde sınava giremeyecek kadar yetersizdi ve ondan yetenekliler vardı neden o zaman grup sorumlusu olarak  2 yıl çalıştırdınız? Neye göre belirlediniz kimlerin girip kimlerin giremeyeceğini.? Peki baktınız mı bakalım yıllar içinde kac gün çalışmış? Kaç ekstra göreve gitmiş, 24 saatin kaç saatini performans olarak şubeye harcamış. İtiraz  bile edilemeyecek, mahkemeye gidilemeyecek kadar. Nerede burada adalet diye sorulamayacak, eğer sorarsan da ceza alınacak kadar.  Peki o kalem ve kağıt verdiğiniz ve eline güvendiğiniz adamların neye göre puan verdiklerini sorgulayamayacak   mısınız? Bu mu son yaptığınız Polis yasanız. 

Adalet beklediğimiz Polis teşkilatımızın son durumu. Kendi içinde bile adaleti sağlayamamış sicil notlarını bile şeffaf olarak açıklayamayan polis teşkilatımız. ne kadar huzur bozduğunuzun farkına varın.

Son sözüm de şu olur ancak. Nice insanlar gördüm üzerlerinde kıyafetler yok, nice kıyafetler gördüm üzeri yıldız dolu ama içinde insan yok...Takdir sizin...

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