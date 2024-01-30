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İtfaiye Müdürlüğü: Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan uyarılar dikkate alınmalı

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İtfaiye Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, sel durumunda çok gerekli olmadıkça dışarı çıkılmaması ve Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan uyarıların dikkate alınması gerektiği kaydedildi.
İtfaiye Müdürlüğü: Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan uyarılar dikkate alınmalı

Polis Genel Müdürlüğü İtfaiye Müdürlüğü, sel durumunda yapılması gerekenleri paylaştı.

İtfaiye tarafından yapılan açıklamada, sel durumunda çok gerekli olmadıkça dışarı çıkılmaması ve Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan uyarıların dikkate alınması gerektiği kaydedildi.

Yıldırım düşmesine karşı, ağaç altları, telefon ile elektrik direkleri gibi yerlerden uzak durulması uyarısında bulunulan açıklamada, 199 İtfaiye veya 101 Sivil Savunma İhbar Hatları hatırlatıldı.

Sel anında araç içerisinde yapılması gerekenlere de dikkat çekilen açıklamada, suya kapılmamak için zamanında durulması, asla bir köprüyü geçmeye çalışılmaması, su basmış yolların kullanılmaması uyarılarında bulunuldu.

Açıklamada, ayak bileğine kadar olan sel suyunun insanları, dize kadar olan sel sularının araçları sürükleyip götürebileceği kaydedilen açıklamada, “selden kaçmak için sel sularına kesinlikle girmeyiniz” dedi.

KIŞ AYLARINDA YAPILMASI GEREKENLER

İtfaiye açıklamasında, kış aylarında yapılması gerekenler de şu şekilde hatırlatıldı:

“Yağmur suyunun sorunsuz olarak tahliye edilebilmesi için evinizde bulunan ızgara, dam olukları ve drenaj sisteminin zamanında temizlenmesine özen gösteriniz.

Suyun evinize girmesini önlemek ve set oluşturmak için evinizde kum torbaları bulundurunuz.

Ev ve işyerlerinizdeki bodrum katına kurmuş olduğunuz drenaj suyu pompalarının, bakımının yapıldığından ve çalışır durumda olduğundan emin olunuz. 

Su sızıntısının ilk belirtisinin boyadaki renk değişikliği veya duvardaki halka biçimli görüntü olduğunu unutmayınız. Böyle bir durumla karşılaşmanız halinde, gecikmeden gerekli tadilat işlemini başlatınız.

Temizlenmemiş dere yatakları, köprü altı menfezleri, yollardaki ızgaralar ve bunlara benzer yerler gördüğünüz zaman, ilgili kurumları arayarak önlem alınmasını sağlayabilirsiniz.”

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