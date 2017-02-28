İtfaiye Müdürlüğü personeline eğitim

Polis Genel Müdürlüğü İtfaiye Müdürlüğü personeli eğitime katıldı.

Eğitim çalışması, 19 Şubat-3 Mart tarihleri arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankara itfaiye eğitim akademisi tarafından düzenlendi.

Polis Genel Müdürlüğü İtfaiye Müdürlüğü personeli ve KKTC Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı personeli eğiticilerinin katılımı ile itfaiye eğiticileri kapsayan eğitimde, yangın temel eğitimi, trafik kazalarına müdahale eğitimi, yangın yerindeki tehlikeler eğitimi, solunum cihazı eğitimi ve uygulamalı anlatım yapıldı.