İtfaiye Müdürlüğü, yangın önlemlerini hatırlattı

İtfaiye Müdürlüğü, yangınlara karşı alınması gereken önlemleri hatırlattı.

“Zamanında tedbir almak, yangını söndürmekten daha kolaydır” başlığıyla yapılan açıklamada, yangınları önleyebilecek tedbirler sıralandı.

İŞTE O ÖNLEMLER...

İtfaiye Müdürlüğü'nün paylaştığı tedbirler arasında, "yangın belirtisi veya duman görenlerin hemen ALO 199 İtfaiye Yangın İhbar hattı, ALO 177 Orman Yangın İhbar hattı ve 155 Polis İmdat hattına ulaşmaları gerektiği" de var. Açıklamada, diğer önlemler şöyle sıralandı:

“ 1. 1 Mayıs-31 Ekim tarihleri arasında, temizlik maksatlı olsa bile her türlü ateş yakmak yasaktır. Ateş yakmaya müsait olmayan alanlarda, yakılan ateşin kontrolümüz dışına çıkıp yangına sebep olabileceği unutulmamalıdır.