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İtfaiye Müdürlüğü, yangın önlemlerini hatırlattı

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İtfaiye Müdürlüğü, yangınlara karşı alınması gereken önlemleri hatırlattı.
İtfaiye Müdürlüğü, yangın önlemlerini hatırlattı

İtfaiye Müdürlüğü, yangınlara karşı alınması gereken önlemleri hatırlattı.

“Zamanında tedbir almak, yangını söndürmekten daha kolaydır” başlığıyla yapılan açıklamada, yangınları önleyebilecek tedbirler sıralandı.

İŞTE O ÖNLEMLER...

İtfaiye Müdürlüğü'nün paylaştığı tedbirler arasında, "yangın belirtisi veya duman görenlerin hemen ALO 199 İtfaiye Yangın İhbar hattı, ALO 177 Orman Yangın İhbar hattı ve 155 Polis İmdat hattına ulaşmaları gerektiği" de var. Açıklamada, diğer önlemler şöyle sıralandı:

“    1. 1 Mayıs-31 Ekim tarihleri arasında, temizlik maksatlı olsa bile her türlü ateş yakmak yasaktır. Ateş yakmaya müsait               olmayan alanlarda, yakılan ateşin kontrolümüz dışına çıkıp yangına sebep olabileceği unutulmamalıdır.

  1. Sigara izmaritlerini tamamen söndüğünden emin olmadan yol kenarlarına, ormanlık alan ile diğer arazilere, çöp bidonları içerisine ve yanabilecek madde veya malzemeler üzerine atmayınız.
  2. Herhangi bir tehlike teşkil eden trafo merkezi, elektrik direği, birbirine temas edebilecek elektrik telleri, ayrıca kötü hava koşullarında elektrik tellerinin üzerine düşebilecek ağaç dallarını gördüğünüzde 188 Elektrik Arıza hattını arayıp bildiriniz.
  3. Ev ve işyerlerinizde kullandığınız priz çoğaltıcılarına, fazla akım tüketen cihazların (ütü, tost/fön makinesi vb.) takılıp çalıştırılmasının yangın riskini artıracağını unutmayınız.
  4. Elektrik tellerine temas eden ağaç dalları budanmalı ve budanmadan önce çıkabilecek yangın riskine karşı elektrik akımının kesilmesi, alt kısımdaki kuru otların temizlenmesi ve budama yapılacak yerde yangın söndürme ekipmanlarının bulundurulması gerekmektedir. 
  5. Ev veya işyeriniz içerisinde gaz kaçağı olduğunu düşündüğünüz durumda, elektrik prizlerini açmayın ve içeride biriken gaz sıkışması nedeniyle kıvılcım oluşturabilecek bir cihaz ile (cep telefonu, fener vb. gibi) içeriye girmeyiniz. Elektriği şalterden kapatın, kapı ile pencereli açın ve son olarak ise bir süpürge alarak ortamda biriken gazın dışarıya tahliyesini sağlayınız. 
  6. Özel araçlar, toplu taşıma araçları, akaryakıt taşıyan araçlar ve tarımsal araçların servisini, bakımını, egzoz ve lastik kontrollerini zamanında yaptırmanız, meydana gelecek olan yakıt sızmalarını, kısa devreleri ve egzozlardan çıkan kıvılcımların yangına sebep olmasını önleyecektir.
  7. Araçlarınızın içerisinde ve evlerinizde yangın söndürme cihazı bulundurulması ve bu cihazın kullanımının öğrenilmesi, yangının büyümesini ve çıkacak olası bir tehlikeyi önleyecektir.”
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