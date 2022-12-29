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İtfaiye Müdürlüğü: Yeni Yılda Tedbirli Olalım!

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İtfaiye Müdürlüğü: Yeni Yılda Tedbirli Olalım!
İtfaiye Müdürlüğü: Yeni Yılda Tedbirli Olalım!

Yılbaşı Süslerinden Çıkabilecek Yangınlar İçin Alınacak Tedbirler;

  • Yılbaşı ağacının herhangi bir ateş veya ısı kaynağından uzak olmasına dikkat ediniz.
  • Yılbaşı ışıklarının kalitesine dikkat ediniz. Çalıştırmak için çoklu priz kullanmaktan kaçınınız.
  • Uyku saatinde ve evde olmadığınız zamanlarda, yılbaşı ışıklarının elektriğini kapatınız.
  • Çocukların elektrik kablolarına ulaşmasına engel olunuz. Kibrit veya çakmak gibi yakıcı maddeleri ulaşamayacakları yerlerde muhafaza ediniz.
  • Yılbaşı ışıklarının kolay alev alabilen (tül, perde vb.) maddelerden uzak olmasına dikkat ediniz.

Ev ve İşyerlerinizde Çıkabilecek Yangınlar İçin Alınacak Tedbirler;

  • Şömine veya odun sobasının tamamen söndüğünden emin olunmalı, özellikle ısınmak için oda içerisinde kömür kullanılmamalıdır. Tam sönmemiş şömine veya odun sobaları karbon monoksit zehirlenmesi ve ölüme neden olmaktadır.

 

  • Baca yangınlarından korunmak için, iş yerlerinde 3 ile 6 ayda bir, daire ve apartmanlarda ise yılda en az 1 kez bacaların temizlenmesi gerekmektedir.

 

  • Herhangi bir gaz kaçağı olduğunu düşündüğünüz durumda, elektrik prizlerini açmayınız. Kıvılcım oluşturabilecek hareketlerden kaçınınız. Elektriği şalterden kapatın, ortamı havalandırın ve biriken gazın dışarıya tahliyesini sağlayınız.

 

  • Küllük kenarında unutulan sigaranın halı veya koltuğa düşmesi ve çocukların tam sönmemiş kül ile oynaması nedeniyle çıkabilecek yangınlara dikkat ediniz.

 

  • Tamamen söndüğünden emin olmadan, mangal kömürlerini çöp bidonları veya yanabilecek madde ve malzemeler üzerine dökmeyiniz.

 

  • Ev ve İş Yerlerindeki çoklu prizlere, (ütü, elektrikli soba ve fön makinesi vb.) fazla akım tüketen cihazları takmamaya özen gösteriniz. Bu gibi aletleri çalıştırmadığınız zaman, fişlerini prizden çıkartınız.

 

  • Kolay alev alabilecek eşyalar veya kurutulacak giysiler şömine, soba veya elektrikli ısıtıcılar gibi ısı kaynaklarından uzakta olmalıdır.

 

  • Elektrik kesintilerinde, yakılan mumların altına yanıcı olmayan maddeler konulmalıdır.

 

  • Ocak üzerinde unutulan tavanız alev alırsa, ocağın altını kapatınız. Tavanın kapağı varsa kapatınız, yoksa bir bezi ıslatarak fazla suyunu sıktıktan sonra tavanın üzerine örtünüz. Böylelikle yangın sönecektir. Kesinlikle alev alan tavaya su atmayınız.

 

 

Trafik Kazalarında Ekipler Beklenmeli;

  • Trafik kazalarında; İtfaiye, Sağlık veya Trafik Ekipleri olay yerine gelmeden önce, araç içerisinde sıkışan şahıslara müdahale edilmemeli ve kaza yerinde sigara içilmemelidir. Kıvılcım çıkarabilecek hareketler yangına sebep olabilir. Olası bir yangın durumunda kullanmak için, araçlarımızın içerisinde yangın söndürme cihazı bulundurulmalıdır.

 

PGM-İtfaiye Müdürlüğü olarak Yeni Yılınızı kutlar sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz.

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