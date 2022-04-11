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İtfaiye Müdürlüğü: Zamanında alınan küçük tedbirler, felaketi önler

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İtfaiye Müdürlüğü, zamanında alınacak küçük tedbirlerin felaketi önleyeceğine vurgu yaparak, yangın riskine karşı alınması gereken tedbirleri paylaştı.
İtfaiye Müdürlüğü: Zamanında alınan küçük tedbirler, felaketi önler

İtfaiye Müdürlüğü, zamanında alınacak küçük tedbirlerin felaketi önleyeceğine vurgu yaparak, yangın riskine karşı alınması gereken tedbirleri paylaştı.

İtfaiye Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, herhangi bir duman veya ateş belirtisi gören vatandaşlarn hemen ALO 199 İtfaiye Yangın İhbar hattı, ALO 177 Orman Yangın İhbar hattı ve 155 Polis İmdat hattına ulaşmaları istendi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“1. Gaz ocakları ve gaz ile çalışan sobaların, şofbenlerin tüp bağlantı hortumlarını yılda birkaç kez sabun köpüğü ile sızdırmazlık testine tabi tutunuz. Yıpranmış hortumları yenisi ile değiştiriniz. Gaz hortumlarının uzunluğu en fazla 1.5 metre olmalıdır. Ayrıca hortumların her iki ucuna, gaz saatinin çıkış yeri ile soba veya gaz ocağının giriş kısımlarına kelepçe takınız.

2. Herhangi bir gaz kaçağı olduğunu düşündüğünüz anda elektrik prizlerini açmayınız. İçeride biriken gaz sıkışması nedeni ile kesinlikle kıvılcım oluşturabilecek bir alet ile (cep telefonu, fener vb. gibi) içeriye girmeyiniz. Elektriği şalterden kapatın ve kapı ile pencereli açın, son olarak ise bir süpürge alarak ortamdaki biriken gazın dışarıya tahliyesini sağlayınız.

3.Mangal kömürlerinin tamamen söndüğünden emin olmadan çöp içerisine veya herhangi bir yere dökmeyiniz.

4. Sigara izmaritlerinin tamamen söndüğünden emin olmadan çöp bidonları içerisine veya yanabilecek madde ve malzemeler üzerine atmayınız.

5. Araçlarınızın içerisinde, azami 2 kg kapasiteli kuru kimyevi toz tipi yangın söndürme cihazı bulundurulması ve bu cihazın kullanımının öğrenilmesi, yangının büyümesini ve çıkacak olası bir tehlikeyi önleyecektir.

6. İş yerinizi ve konutunuzu herhangi bir yangın riskine karşı sigortalamanız, oluşacak maddi hasarı gidermenizde size yardımcı olacaktır.

7. Herhangi bir duman veya ateş belirtisi gören vatandaşlarımızın hemen ALO 199 İtfaiye Yangın İhbar hattı, ALO 177 Orman Yangın İhbar hattı ve 155 Polis İmdat hattına ulaşmaları önemle rica olunur.”

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