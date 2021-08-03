İtfaiye Müdürlüğü: “Zamanında Alınan Tedbirler, Felaketi Önler”

Polis Genel Müdürlüğü İtfaiye Müdürlüğü, zamanında alınan tedbirlerin felaketi önlediğine işaret ederek, yangınların önlenmesi için dikkat edilmesi ve alınması gereken tedbirleri hatırlattı.

Herhangi bir duman veya ateş belirtisi gören vatandaşların hemen ALO 199 İtfaiye Yangın İhbar hattı, ALO 177 Orman Yangın İhbar hattı ve 155 Polis İmdat hattına ulaşmaları istendi.

İtfaiye Müdürlüğü, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, vatandaşların seyahat halindeyken araçlarından yol kenarlarına ve arazi içerisine sigara izmariti atmamasını istedi ve 1 Mayıs – 31 Ekim tarihleri arasında temizlik maksadıyla olsa bile her türlü ateş yakmanın yasak olduğunu hatırlattı.

Çevreye atılan cam şişeler ve içi su dolu pet şişelerin güneş ışınlarından mercek görevi görüp yangına sebebiyet verdiği vurgulanan açıklamada, spiral ve kaynak makinesi ile çalışma yapıldığı esnada çalışma yapılacak alanın etrafındaki kuru otlar ve diğer materyallerin temizlenmesi gerektiği kaydedildi.

“Bu gibi aletler ile ilgili yapılacak çalışmalardan çıkacak kıvılcımlardan ekinlerimiz ve balyalarımız yanabilir veya kuru otların yanması ile yangın arazilere ve ormanlık alan içerisine sirayet edebilir. Bu yüzden bu gibi çalışmaları yaparken yangın söndürme cihazı ve yangın söndürmeye yönelik araç-gereç bulundurulması gerekmektedir” denilen açıklamada, piknik tüpleri üzerine hacminden büyük tencere veya tava konması durumunda, ısının tüp üzerine yayılarak yangına ve patlamaya sebep olabileceğine de işaret edildi.

Mangal kömürlerini tamamen söndüğünden emin olmadan çöp içerisine veya herhangi bir yere dökülmemesi uyarısı da yer alan açıklamada iş yerlerinde, binalarda ve konutlarda bulunan bacaların temizliğinin de zamanında yapılmasının önemli olduğu belirtildi.

Açıklamada şu uyarılar yer aldı:

“Araçlarımızın içerisinde azami 2 kg kapasiteli kuru kimyevi toz tipi yangın söndürme cihazı bulundurulması yangının büyümesini ve çıkacak olası bir tehlikenin önlenmesinde yardımcı olacaktır.

Elektrik Panolarının yanına, azami 6 kg kapasiteli kuru kimyevi toz tipi yangın söndürme cihazı bulundurulması yangının büyümesini ve çıkacak olası bir tehlikenin önlenmesinde yardımcı olacaktır.

İş yerinizi ve konutunuzu herhangi bir yangın riskine karşı sigortalamanız, oluşacak maddi hasarı gidermenizde size yardımcı olacaktır”.