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İtfaiye raporu… 12 yangın, 22 özel servis olayı

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13-19 Mayıs tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam 12 yangın ve 22 özel servis olayı meydana geldi.
İtfaiye raporu… 12 yangın, 22 özel servis olayı

Yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı 2 milyon 319 bin 500 TL oldu.

Belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri; elektrik kaynaklı kısa devre, söndürülmeden atılan sigara izmariti, temizlik maksadıyla yakılan ateşin kontrolden çıkması, kişi/ler tarafından yakma, elektrik tellerinin kopması sonucu atılan kıvılcımların kuru otları tutuşturması, çalışır durumdaki ocak üzerinde unutulan tencere içerisindeki yağın ısınıp alevlenmesi, tır aracın alt kabin kısmındaki yağlı elyaf kaplamanın sıcak egzoza temas edip alevlenmesi ve spiral ile kaynak makineleriyle çalışma yaptığı sırada atılan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu olarak yer aldı.

Özel servis olayları ise, su tahliye borusu içerisinde ve aracın motor bölümünde mahsur kalan kedilerin kurtarılması, kuyuya düşen, evin damında mahsur kalan ve havuza düşen köpeklerin kurtarılması, şömine bacasında sıkışan güvercinin kurtarılması, çukur içerisine düşen tilkinin kurtarılması, palmiye ağacı üzerinde mahsur kalan şahsın kurtarılması, yangına karşı tedbir alma, hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması, özel görev, yol güvenliği sağlanması ve yangın eğitimi verilmesi olarak yer aldı.

 

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