İtfaiye, sel baskınlarına ve kış yangınlarına karşı uyardı!

Kış Aylarında Çıkabilecek Yangınlarla Mücadele Ve Alınabilecek Tedbirler

Halı, perde, yatak ve koltuk gibi kolay alev alabilecek eşyalar ve kurutulacak giysiler şömine, soba ve elektrikli ısıtıcılar gibi ısı kaynaklarından en az 3 metre uzakta olmalıdır.

Isınmak için kullanılan şömine ve odun sobasının söndüğünden emin olunmalıdır. Özellikle ısınmak için oda içerisinde kömür kullanılmamalıdır. Tam sönmemiş şömine ve odun sobaları karbon monoksit zehirlenmesine neden olmaktadır.

Elektrik kesintilerinde, yakılan mumların altına yanıcı olmayan maddeler konulmalıdır.

Ütü ve fön makinesi gibi elektrikli cihazların açık unutulmaması ve prizden çıkarılması olası bir yangını önleyecektir.

Evlerde ve iş yerlerinde kullanılan çoklu prizlere, birden çok fazla akım tüketen cihazların (ütü, elektrikli soba, fön makinesi vb.) takılması yangın riskini artırmaktadır. Uzun süre prizler üzerinde takılı bulunan aletlerin fişleri oksitlenmeye karşı zaman zaman çıkarılıp temizlenmesi gereklidir.

Kış aylarında baca tutuşması sonucu yaşanan yangınların nedeni genellikle ihmaldir. Düzenli olarak yaptırılacak baca temizliği yangın riskini tümüyle ortadan kaldıracaktır. Baca yangınlarından korunmak için iş yerlerinde 3-6 ayda, daire ve apartmanlarda ise yılda en az bir kere bacaların temizlenmesi gereklidir.

Evinize veya işyerinize gireceğiniz zaman herhangi bir gaz kaçağı olduğunu düşündüğünüz anda elektrik prizlerini açmayınız. İçeride biriken gaz sıkışmasından dolayı kesinlikle kıvılcım oluşturabilecek bir alet ile (cep telefonu, fener vb. gibi) içeriye girmeyiniz. Elektriği şalterden kapatın, kapı ve pencereleri açın, daha sonra bir süpürge alarak ortamdaki biriken gazı dışarıya süpürmek suretiyle tahliyesini sağlayınız.