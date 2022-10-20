  • BIST 3.918,95
  • Altın 981.683
  • Dolar 18.5854
  • Euro 18.2861
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAAzerbaycan AB'ye gaz akışını ikiye katlayacak

İtfaiye, son 5 yılda 3 bin 922 yangına müdahale etti

» »
İtfaiye Müdürlüğü, ülkede son 5 yılda, bugüne kadar toplam 3 bin 922 yangına müdahale edildi, en çok görülen yangın çeşidi ise 2 bin 142 adetle arazi yangını meydana geldiğini açıkladı.
İtfaiye, son 5 yılda 3 bin 922 yangına müdahale etti

İtfaiye Müdürlüğü, ülkede son 5 yılda 3 bin 922 yangına müdahale edildiğini, en çok görülen yangın çeşidinin 2 bin 142 adetle arazi yangınları olduğunu, bu sayıyı 629 adetle bina yangınları ve 533 adetle motorlu araç yangınlarının takip ederek ilk üçü oluşturduğunu açıkladı.

İtfaiye Müdürlüğü, son 5 yılda, yangına sebep olduğu tespit edilen 201 kişi aleyhinde yasal işlem başlatıldığını kaydetti.

İtfaiye Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklamada, son 5 yıllık yangın istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 2018 yılında 753 yangının 207’si, 2019 yılında 765 yangının 174’ü, 2020 yılında 892 yangının 230’u, 2021 yılında 882 yangının 227’si ve 2022 yılında ise 16 Ekim tarihine kadar meydana gelen 630 yangının 167’sinin çıkış sebebinin muhtemelen sönmemiş sigara izmariti olduğu belirtildi.  

Yangın çeşitleri arasında; 2018’de 365, 2019’da 380, 2020’de 552, 2021’de 552 ve 2022 yılında ise bu güne kadar 293 adet ile arazi yangınlarının ilk sırada yer aldığına dikkat çekilen açıklamada, en çok görülen muhtemel yangın çıkış sebeplerinde birinci sırada bin 5 yangının sönmemiş sigara izmariti, ikinci sırada 69 yangının araçlar ve elektrikli aletlerde meydana gelen kısa devreler ve üçüncü sırada ise 453 yangının elektrik telleri ve elektrik trafolarından meydana geldiği vurgulandı. Açıklamada, 2022 yılının Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında ise KKTC’de toplam 197 yangına müdahale edildiği belirtilerek, yangınlar sonucunda 10.950.08 TL maddi hasar meydana geldiği ve yangınların yüzde 58’ini arazi yangınlarının oluşturduğu belirtildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 40 milyon dolara el kondu: “Kıbrıs'tan çıktı bu operasyon...”20 Ekim 2022 Perşembe 16:30
  • En fazla yangın nedeni sönmemiş sigara20 Ekim 2022 Perşembe 16:22
  • Toplumsal huzuru bozanların halkın iradesine saygısızlık etmeye hakkı yoktur!20 Ekim 2022 Perşembe 16:16
  • Murat Biricik bilgilendirdi20 Ekim 2022 Perşembe 15:39
  • Başbakan Üstel: Geldiğimiz günden beri yaptığımız icraatlar ortada20 Ekim 2022 Perşembe 14:00
  • Çoklu tarife kararı resmi gazetede yayınlandı20 Ekim 2022 Perşembe 13:58
  • Bakan Oğuz, Güzelyurt bölgesinde nar ve narenciye üreticileri ile bir araya geldi20 Ekim 2022 Perşembe 13:57
  • Karma evliliklerden olan çocukların “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşı olamamaları konusu20 Ekim 2022 Perşembe 13:43
  • En çok yağış nereye düştü? İşte rakamlar...20 Ekim 2022 Perşembe 13:28
  • Meclis önünden ayrılmayacaklar...20 Ekim 2022 Perşembe 12:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti