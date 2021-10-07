  • BIST 1.394,050
  • Altın 502,96
  • Dolar 8,8530
  • Euro 10,2400
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAAvrupa’da coronadan çıkış takvimi: 2022 ilkbaharı

İtfaiye uyardı: Tedbir Almadan Anız Yakmak Toprağı, Araziyi ve Ormanı Yakar

» »
1 Mayıs – 31 Ekim tarihleri arasında temizlik maksadı ile olsa bile her türlü ateş yakmak yasaktır.
İtfaiye uyardı: Tedbir Almadan Anız Yakmak Toprağı, Araziyi ve Ormanı Yakar

 

1.         1 Mayıs – 31 Ekim tarihleri arasında temizlik maksadı ile olsa bile her türlü ateş yakmak yasaktır.

 

2.         Anız yakmak isteyen kişiler her yılın eylül ayı içerisinde Tarım Bakanlığından anız yakılması ile ilgili uygunluk raporu alır. Ayrıca kaymakamlıktan “Anız Yakma Özel İzni” alması gereklidir. Anız yakılmadan önce Ateş yakmak ile ilgili kurallara uyulmalıdır.

 

ATEŞ YAKMAK İLE İLGİLİ KURALLAR:

  1. Ateş rüzgarsız ve durgun havada sabah saat 05:00–10:00 arasında yakılmalıdır
  2. Ateş yakılacak arazi düz ise “6" meyilli ise en az “20" metre genişliğinde şerit olmalıdır. Açılacak şerit diri ve ölü bitki örtüsünden arınacak ve mineral toprak açığa çıkacak şekilde temizlenecek veya şerit tarımsal araçlarla sürülecektir.
  3. Arazide çıkacak herhangi bir yangını etkisiz hale getirebilecek söndürmeye yarayan araç ve gereç bulundurulmalıdır.
  4. Telefon ve elektrik direkleri ile ağaçların yanında ot, diken, çalı ve dal kümelerinin yığılmasına ve yakılmasına izin verilmez.
  5. Önlemler alınsa dahi askeri birlik ve tesislerin bulunduğu bölgeler ile elektrik santralleri ve yakıt depolarının bulunduğu çevrede kesinlikle ateş yakılamaz.

 

3.         Herhangi bir duman veya ateş belirtisi gören vatandaşlarımızın hemen ALO 199 İtfaiye Yangın İhbar hattı, ALO 177 Orman Yangın İhbar hattı ve 155 Polis İmdat hattına ulaşmaları önemle rica olunur.

    

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Tatar, 23’üncü Ulusal İç Hastalıkları Kongresi’nin açılışına katıldı07 Ekim 2021 Perşembe 13:44
  • İtfaiye uyardı: Tedbir Almadan Anız Yakmak Toprağı, Araziyi ve Ormanı Yakar07 Ekim 2021 Perşembe 13:34
  • Lefkoşa ve Mağusa'da uyuşturucu operasyonları07 Ekim 2021 Perşembe 13:30
  • Cihangir ve Lefkoşa'da hırsızlık07 Ekim 2021 Perşembe 13:28
  • Babul Babul aranıyor07 Ekim 2021 Perşembe 13:24
  • İzinsiz anız yaktı07 Ekim 2021 Perşembe 13:22
  • Berkin Elvan haberinden yargılanan gazetecilere beraat07 Ekim 2021 Perşembe 13:10
  • 2 Sendika Müdür Muavini Kadrosuna Vekalet Verilmesine Tepki Gösterdi07 Ekim 2021 Perşembe 12:55
  • Özyiğit TDP Başkanlığı'na tek aday, "Yerel Seçimlerde Belediyeleri UBP'ye bırakmayacağız"07 Ekim 2021 Perşembe 12:03
  • İstifa eden Çağman, Yeniden Bakan; Meclis’te okundu, Vekiller kahkahalara boğuldu!07 Ekim 2021 Perşembe 11:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti