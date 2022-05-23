İtfaiye uyardı… “Zamanında alınan tedbirler, felaketi önler”

Haftalık İtfaiye Raporu

16 – 22 Mayıs 2022 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (31) adet yangın ve (27) adet hususi servis olayı meydana gelmiştir. Yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı yaklaşık 384.600 TL’dir.

Yukarda belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri, söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, bilinmeyen kişi veya kişiler tarafından yakılan çöplükler, araçların mekanik aksamlarının aşırı ısınması, araçlarda meydana gelen kısa devre, trafik kazası sonucu araçlardan sızan yakıtın alevlenmesi, temizlik maksadıyla yakılan ateşlerin kontrolden çıkması, elektrik tellerinin birbirine çarpması sonucu çıkan kıvılcımlar, kırık cam parçalarının mercek görevi görerek kuru otları tutuşturması olarak yer almıştır. Hususi servis olayları ise, arabaların motor kısmında, su kuyusunda, tellerin arasında, ağaçların üzerinde mahsur kalan kedilerin kurtarılması, trafik kazası yapan aracın aküsü sökülerek yangına karşı tedbir alınması, yola devrilen ve devrilmek üzere olan ağaçların kesilip yol güvenliğinin sağlanması, intihar girişimi yaşanan olay yerlerinde atlama yatağı açarak emniyet tedbiri alınması, apartmanda ve asansörde mahsur kalan şahısların kurtarılması, hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı devlet hastanesi morguna sevk edilmesi ve The International American Elementary School, Doğa International School, Şht Mehmet Eray İlkokulu’nun öğrencilerine, öğretmenlerine ve çalışanlarına yangın eğitimi verilmesi olarak yer almıştır.

YANGINLARIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI Lefkoşa 14 Gazimağusa 5 Girne 4 Geçitkale 3 Güzelyurt 3 İskele 1 Gemikonağı 1 TOPLAM 31

16 – 22 MAYIS 2022 TARİHLERİ ARASINDA MEYDANA GELEN YANGIN SEBEPLERİ Sönmemiş Sigara İzmariti 11 Elektrik Tellerinden Çıkan Kıvılcımlar 6 Kısa Devre 5 Temizlik maksadıyla yakıldı 3 Araçların aksamlarında meydana gelen aşırı ısınma 2 Trafik kazası Sonucu Meydana Gelen Yakıt Sızıntısı 2 Kırık Cam Parçalarının Mercek Görevi Yapması 1 Bilinmeyen Kişi veya Kişiler Tarafından Yakılması 1 TOPLAM 31

16–22 MAYIS NİSAN 2022 TARİHLERİ ARASINDA MEYDANA GELEN YANGIN ÇEŞİTLERİ Ekin 7 Kuru Ot 6 Motorlu Araç 6 Ev 3 Çöplük Alan 2 Bahçe 2 Elektrik 2 Anız 1 Balya 1 Çöp 1 TOPLAM 31

HUSUSİ SERVİSLERİN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI Girne 12 Lefkoşa 6 İskele 4 Gazimağusa 2 Güzelyurt 2 Yeşilköy 1 TOPLAM 27