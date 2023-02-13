İtfaiye yangın tedbirleri açıkladı

ZAMANINDA ALINAN TEDBİRLER, FELAKETİ ÖNLER
- Odun Sobası, şömine ve mangallardan çıkan kömürlerin tamamen söndüğünden emin olmadan yanabilecek madde ve malzemeler üzerinde bırakmayınız.
- Halı, yastık, perde, yatak, koltuk gibi kolay alev alabilecek eşyalar ve kurutulacak giysiler, şömine soba ve elektrikli ısıtıcılar gibi ısı kaynaklarından uzakta olmalıdır.
- Evlerde ve iş yerlerinde kullanılan çoklu prizlere, çok fazla akım tüketen birden fazla cihazın (ütü, elektrikli soba, fön makinesi vb.) takılması veya bu cihazların açık unutulması yangın riskini artırmaktadır.
- Araçlarınızın içerisinde ve evlerinizde 2 kg kapasiteli kuru kimyevi toz tipi yangın söndürme cihazı bulundurulması ve bu cihazın kullanımının öğrenilmesi, yangının büyümesini ve çıkacak olası bir tehlikeyi önleyecektir.
- İş yerleriniz ve konutlarınızda elektrik tesisatlarında aşırı yüklemeden dolayı meydana gelecek olan kısa devreleri önlemek amacı ile elektrik tesisatlarınızın kontrolünü uzman kişilere yaptırınız.
- İş yerinizi ve konutunuzu herhangi bir yangın riskine karşı sigortalamanız, oluşacak maddi hasarı gidermenizde size yardımcı olacaktır.
- Herhangi bir duman veya ateş belirtisi gören vatandaşlarımızın hemen ALO 199 İtfaiye Yangın İhbar hattı ve 155 Polis İmdat hattına ulaşmaları önemle rica olunur.
PGM – İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
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