İtfaiye yangın tedbirleri açıkladı

ZAMANINDA ALINAN TEDBİRLER, FELAKETİ ÖNLER

Odun Sobası, şömine ve mangallardan çıkan kömürlerin tamamen söndüğünden emin olmadan yanabilecek madde ve malzemeler üzerinde bırakmayınız.

Halı, yastık, perde, yatak, koltuk gibi kolay alev alabilecek eşyalar ve kurutulacak giysiler, şömine soba ve elektrikli ısıtıcılar gibi ısı kaynaklarından uzakta olmalıdır.

Evlerde ve iş yerlerinde kullanılan çoklu prizlere, çok fazla akım tüketen birden fazla cihazın (ütü, elektrikli soba, fön makinesi vb.) takılması veya bu cihazların açık unutulması yangın riskini artırmaktadır.

Araçlarınızın içerisinde ve evlerinizde 2 kg kapasiteli kuru kimyevi toz tipi yangın söndürme cihazı bulundurulması ve bu cihazın kullanımının öğrenilmesi, yangının büyümesini ve çıkacak olası bir tehlikeyi önleyecektir.

İş yerleriniz ve konutlarınızda elektrik tesisatlarında aşırı yüklemeden dolayı meydana gelecek olan kısa devreleri önlemek amacı ile elektrik tesisatlarınızın kontrolünü uzman kişilere yaptırınız.

İş yerinizi ve konutunuzu herhangi bir yangın riskine karşı sigortalamanız, oluşacak maddi hasarı gidermenizde size yardımcı olacaktır.