İtfaiyeciler diplomalarını aldı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Dairesi Meydan İtfaiye Şube Amirliği’ne istihdam edilen ve birinci aşama eğitimlerini tamamlayan 33 yeni personel, bugün düzenlenen törenle diplomalarını aldı.

Bakanlık açıklamasına göre, Ercan Havalimanı’nda bulunan Sivil Havacılık Dairesi Kurtarma ve Yangın İstasyonu’nda düzenlenen törene Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı, , Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, T&T Ercan Havalimanı İşletmeciliği İnşaat ve Sanayi Şti. Ltd. Genel Müdür Serhat Özçelik ve diğer yetkililer katıldı.

Diploma töreninde kısa bir konuşma yapan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Bağzıbağlı, Meydan İtfaiye Şube Amirliği’nin yapılan istihdamlar ve yenilenen ekipman ile daha modern ve güvenilir hale geldiğini ifade etti. Müsteşar Bağzıbağlı, Meydan İtfaiye Şube Amirliği’nin personel eksikliği yaşanan en önemli yerlerden biri olduğunu, bunu her platformda dile getirdiklerini ve sorunun giderilmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kemal Bağzıbağlı, göreve başlayan yeni itfaiyecilere başarılar dileyerek, kazasız ve diğer istenmeyen olayların yaşanmadığı bir kariyer temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından itfaiyecilere diplomaları verildi. Bunu takiben T&T Ercan Havalimanı İşletmeciliğinin katkılarıyla Ercan İtfaiye Şube Amirliği’ne alınan arama kurtarma aletleri, yangın söndürme kıyafetleri ve kurtarma donanımları tanıtıldı.

Tanıtımın ardından toplu fotoğraf çekimi yapıldı.

Göreve yeni başlayan 33 itfaiyeci, eğitimlerinin ilk aşamasında Ercan Havalimanı’nda üç aylık teorik ve pratik ARFF (Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele) eğitimine tabi tutuldu.

Eğitimin ikinci aşamasında Erzincan Havalimanı’na gidecek olan itfaiyeciler, burada yangın söndürme eğitim simülatöründe eğitim görecek ve canlı yangın eğitimine katılacak.