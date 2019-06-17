  • BIST 92.250
  • Altın 253,099
  • Dolar 5,8690
  • Euro 6,5917
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

İtfaiyeciler diplomalarını aldı

» »
İtfaiyeciler diplomalarını aldı
İtfaiyeciler diplomalarını aldı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Dairesi Meydan İtfaiye Şube Amirliği’ne istihdam edilen ve birinci aşama eğitimlerini tamamlayan 33 yeni personel, bugün düzenlenen törenle diplomalarını aldı.

Bakanlık açıklamasına göre, Ercan Havalimanı’nda bulunan Sivil Havacılık Dairesi Kurtarma ve Yangın İstasyonu’nda düzenlenen törene Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı, , Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, T&T Ercan Havalimanı İşletmeciliği İnşaat ve Sanayi Şti. Ltd. Genel Müdür Serhat Özçelik ve diğer yetkililer katıldı.

Diploma töreninde kısa bir konuşma yapan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Bağzıbağlı, Meydan İtfaiye Şube Amirliği’nin yapılan istihdamlar ve yenilenen ekipman ile daha modern ve güvenilir hale geldiğini ifade etti. Müsteşar Bağzıbağlı, Meydan İtfaiye Şube Amirliği’nin personel eksikliği yaşanan en önemli yerlerden biri olduğunu, bunu her platformda dile getirdiklerini ve sorunun giderilmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kemal Bağzıbağlı, göreve başlayan yeni itfaiyecilere başarılar dileyerek, kazasız ve diğer istenmeyen olayların yaşanmadığı bir kariyer temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından itfaiyecilere diplomaları verildi. Bunu takiben T&T Ercan Havalimanı İşletmeciliğinin katkılarıyla Ercan İtfaiye Şube Amirliği’ne alınan arama kurtarma aletleri, yangın söndürme kıyafetleri ve kurtarma donanımları tanıtıldı.

Tanıtımın ardından toplu fotoğraf çekimi yapıldı.

Göreve yeni başlayan 33 itfaiyeci, eğitimlerinin ilk aşamasında Ercan Havalimanı’nda üç aylık teorik ve pratik ARFF (Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele) eğitimine tabi tutuldu.

Eğitimin ikinci aşamasında Erzincan Havalimanı’na gidecek olan itfaiyeciler, burada yangın söndürme eğitim simülatöründe eğitim görecek ve canlı yangın eğitimine katılacak.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yasa dışı balık avcılığından bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı17 Haziran 2019 Pazartesi 15:15
  • Sokak ortasında kavga17 Haziran 2019 Pazartesi 15:09
  • “Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı” onaylandı17 Haziran 2019 Pazartesi 14:13
  • KKTC'ye gelen Rum sayısı 2003'ten beri ilk kez Güney'e giden Türk sayısını aştı17 Haziran 2019 Pazartesi 13:42
  • Şehir Plancıları Odası ara emri aldı17 Haziran 2019 Pazartesi 13:39
  • Su baskını ve yıldırım uyarısı17 Haziran 2019 Pazartesi 13:36
  • Fatih gemisinin sondaja başladığı bilgileri yüzünden kritik saatler17 Haziran 2019 Pazartesi 13:25
  • Rumların kara sınır kapılarından KKTC’ye geçişleri ikiye katlandı17 Haziran 2019 Pazartesi 13:20
  • Meteoroloji Dairesi'nden dolu, su baskını ve yıldırım uyarısı!17 Haziran 2019 Pazartesi 12:58
  • "27 yaşımda göğüslerimi aldırdım, hayatım kurtuldu"17 Haziran 2019 Pazartesi 12:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti