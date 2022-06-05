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"İtfaiyenin yaz aylarında bölgede kalması şart"

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Karpaz Koruma Derneği Zaferburnu'nda çıkan yangının kontrol altına aldığını duyurdu.
"İtfaiyenin yaz aylarında bölgede kalması şart"

Dernek'ten yapılan açıklama şu şekilde:

Zaferburnu bölgesinde çıkan yangın

bölge halkımız,Belediyemiz, İtfaiye ve orman dairesinin müdahalesi ile ormana sıçramadan söndürüldü.

Artık itfaiyenin yaz aylarında bölgede kalması şart.

 

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