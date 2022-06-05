"İtfaiyenin yaz aylarında bölgede kalması şart"

Dernek'ten yapılan açıklama şu şekilde:
Zaferburnu bölgesinde çıkan yangın
bölge halkımız,Belediyemiz, İtfaiye ve orman dairesinin müdahalesi ile ormana sıçramadan söndürüldü.
Artık itfaiyenin yaz aylarında bölgede kalması şart.
Dernek'ten yapılan açıklama şu şekilde:
Zaferburnu bölgesinde çıkan yangın
bölge halkımız,Belediyemiz, İtfaiye ve orman dairesinin müdahalesi ile ormana sıçramadan söndürüldü.
Artık itfaiyenin yaz aylarında bölgede kalması şart.
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