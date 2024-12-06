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İthal 3 üründe limit üstü kalıntı...

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İthal elma ve yerli salatalık ile biberde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.
İthal 3 üründe limit üstü kalıntı...

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Devlet Laboratuvarında yapılan haftalık gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

İthal ürünlerden alınan 43 numunenin 41’ i temiz çıkarken, limit üstü bitki koruma ürünü içeren 2 numuneye rastlandı.

Non Foods’ a ait “elma starkingte" limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürün firmanın isteği üzerine imha edildi.

Mesut Karakuş NDL Tic.’ e ait “elma starkingte” limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi.

Yerli ürünlerden alınan 18 numunenin 15’ i temiz çıkarken, limit üstü bitki koruma ürünü içeren 3 numuneye rastlandı.

Gazimağusa sakinleri Nazlı Özbay ve Mustafa Yıldırım’a ait salatalıkta ve Ahmet Bayır’a ait biber sarı çarlide limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürünlerin hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

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