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İthal 4 ürün ile yerli 3 üründe limit üstü kalıntı

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Tarım Dairesi 18-24 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen  ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. 
İthal 4 ürün ile yerli 3 üründe limit üstü kalıntı

Tarım Dairesi 18-24 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen  ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. 

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 4 ithal ürün ile 3 yerli üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.

İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar, Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirildi.

İthal ürünlerden 34 numuneden 30 numunenin temiz olduğu tespit edilirken, 4 üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.

Köşe Tic. Ltd.’e ait ait armutta limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün, firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi. 

Mert Uluşan’a ait havuçta limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün, firmanın isteği üzerine menşeine iade edilecek. Köşe Tic. Ltd. ait pancar ve Cahide Kılıç’a ait cennet meyvesinde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler imha edildi.

Yerli ürünlerden ise 24 numuneden 21 numune temiz olup, tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 3 ürün bulundu.

Bostancı sakinlerinden Ayhan Bilsin’e ait yeşil biber ve kapya biberde tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünlerin imhasına karar verildi. Gayretköy sakini Enver Yılmaz’a ait ıspanakta da tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler imha edildi.

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