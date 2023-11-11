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İthal 6 üründe, yerli 2 üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi

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Tarım Dairesi, 3-9 Kasım tarihleri arasındaki ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal 6 üründe, yerli ise 2 üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.
İthal 6 üründe, yerli 2 üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi

Daireden yapılan açıklamada, ithal ürünlerde 44 numuneden, 38’inin temiz olduğu, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 6 ürüne rastlandığı kaydedildi.

SVS Tic.Ltd (2), Halil Kasap Paz. (2) ait sultani üzümde, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilmesi nedeniyle ürünlerin firmaların isteği üzerine menşeine iade edildiği ifade edilen açıklamada, Onbaşı Ltd ve Menteş Kardeşlere ait sultani üzümlerin de menşeine iade edileceği belirtildi.

Yerli ürünlerde ise 23 numuneden, 21’inin numune temiz olduğu, tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 2 ürüne rastlandığı kaydedilen açıklamada, Şahinler Köyü sakini Duran Kılbıyık’a ait kereviz ve Gayretköy sakini Enver Yılmaz’a ait ıspanağın imhasına karar verildiği bildirildi.

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