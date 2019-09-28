İthal domates geliyor

Açıklama'da şu ifadelere yer verildi

Ülkede öğrenci sayısındaki artıştan dolayı, domatese yönelik talepte de artış yaşanmaktadır.

Piyasada domates arz-talep dengesini sağlamak amacıyla üreticiler ve sebze toptancıları ile yapılan görüşmelerde varılan mutabakat sonucu, hafta sonu oluşabilecek fahiş fiyatların önüne geçmek amacıyla üreticilerin onayı alınarak, ülkede sadece 3 günlük ihtiyaç olan 115 ton domatesin kontrollü şekilde ithaline, ortak mutabakatla izin verilmiştir. 115 tonluk izin, Toptancılar Birliği’ne üye 67 toptancı için eşit şekilde verilmiştir.

Bu izin, Toptancılar Birliği kararıyla tüm toptancılara eş zamanlı olarak bildirilerek, tüketicilerin fahiş fiyata domates tüketmesi önlenirken, yerli üreticinin de korunması hedeflenmiştir.

Basında domateste yaşanan sıkıntı ile ilgili yer alan haberler, Toptancılar Birliği’nin iç mekanizmasından kaynaklanmaktadır.

Kamuoyuna önemle duyurulur