  • BIST 105.152
  • Altın 272,945
  • Dolar 5,6648
  • Euro 6,1976
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

İthal domates geliyor

» »
Tarım Dairesi, domatese yönelik talepte artış yaşanması üzerine hafta sonu oluşabilecek fahiş fiyatların önüne geçmek amacıyla üreticilerin onayı alınarak, ülkede sadece 3 günlük ihtiyaç olan 115 ton domatesin kontrollü şekilde ithaline ortak mutabakatla
İthal domates geliyor

Tarım Dairesi, domatese yönelik talepte artış yaşanması üzerine hafta sonu oluşabilecek fahiş fiyatların önüne geçmek amacıyla üreticilerin onayı alınarak, ülkede sadece 3 günlük ihtiyaç olan 115 ton domatesin kontrollü şekilde ithaline ortak mutabakatla izin verildiğini açıkladı.

Tarim ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Tarım Dairesi tarafından domates ithalatı ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, ülkede öğrenci sayısındaki artıştan dolayı, domatese yönelik talepte artış yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, piyasada domates arz-talep dengesini sağlamak amacıyla üreticiler ve sebze toptancıları ile yapılan görüşmelerde varılan mutabakat sonucu, hafta sonu oluşabilecek fahiş fiyatların önüne geçmek amacıyla üreticilerin onayı alınarak, ülkede sadece 3 günlük ihtiyaç olan 115 ton domatesin kontrollü şekilde ithaline ortak mutabakatla izin verildiği kaydedildi.

115 tonluk iznin Toptancılar Birliği’ne üye 67 toptancı için eşit şekilde verildiği belirtilen açıklamada, “Bu izin, Toptancılar Birliği kararıyla tüm toptancılara eş zamanlı olarak bildirilerek, tüketicilerin fahiş fiyata domates tüketmesi önlenirken, yerli üreticinin de korunması hedeflenmiştir.

Basında domateste yaşanan sıkıntı ile ilgili yer alan haberler, Toptancılar Birliği’nin iç mekanizmasından kaynaklanmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Akıncı, Kılıç'ın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayınladı28 Eylül 2019 Cumartesi 11:57
  • Erhürman:“Hükümetin gerçekçi dediği Anastasiadis’in müzakereyle KKTC’nin tanınmasını kabul etmesi mi?”28 Eylül 2019 Cumartesi 11:54
  • Özersay New York’ta Lacroix ile görüştü28 Eylül 2019 Cumartesi 11:53
  • "Asayiş ve trafik denetimleri" : 3 tutuklama28 Eylül 2019 Cumartesi 11:29
  • Vahim zarar ve ciddi darp: İki kişi darp edip elmacık kemiğini kırdılar28 Eylül 2019 Cumartesi 11:22
  • İlker Kılıç Londra'da yaşamını yitirdi27 Eylül 2019 Cuma 21:53
  • Lefkoşa - Girne Yolu'nda korkutan kaza!27 Eylül 2019 Cuma 19:41
  • DP ile YDP mecliste grup kuruyor27 Eylül 2019 Cuma 18:40
  • Anastasiadis: “Ekim ayında New York’ta veya başka bir şehirde üçlü görüşme ihtimali görünüyor”27 Eylül 2019 Cuma 17:49
  • Özyiğit: “Guterres sürecin önünü açacak tavrı ortaya koymalı”27 Eylül 2019 Cuma 17:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti