  • BIST 85.577
  • Altın 310,783
  • Dolar 6,4828
  • Euro 7,0388
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

İthal et geliyor...Bakanlar Kurulu izin verdi

» »
 “Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, tüketicilerin uygun fiyatlarla kırmızı ete erişimini sağlayarak kişi başına tüketim miktarını artırmak amacıyla, karkas et ithal, alım ve satıma ilişkin aşağıdaki kararı aldı:
İthal et geliyor...Bakanlar Kurulu izin verdi

Bakanlar Kurulu ithal ete izin verdi. Resmi Gazete’de yayımlanan karar göre Türkiye Cumhuriyeti’nden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ithal et gelebilecek.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, şu ifadelere yer verildi:

 “Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, tüketicilerin uygun fiyatlarla kırmızı ete erişimini sağlayarak kişi başına tüketim miktarını artırmak amacıyla, karkas et ithal, alım ve satıma ilişkin aşağıdaki kararı aldı:

1- 32/1992 sayılı Toprak Ürünleri Kurumu (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) Yasası'nın 5'inci maddesinin (12)'nci fıkrası uyarınca, Toprak Ürünleri Kurumu’nun, karkas et ithal, alım ve satımı hususlarında görevlendirilmesi,

2- Toprak Ürünleri Kurumu'nun bu görevi, sınıf, cins ve miktar yönleriyle Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığının olur ve uygunluğunu aldıktan sonra, T.C. Tarım Kredi Kooperatifleri ile iştiraklerinden ve/veya T.C. Et ve Süt Kurumundan gerçekleştirmesi”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Turizm sektöründe işten çıkarmalar başladı!18 Mart 2020 Çarşamba 18:22
  • Yüksek Mahkeme Başkanı Şefik BRT’de soruları yanıtladı18 Mart 2020 Çarşamba 18:12
  • TDP’den 100 bin TL’lik bağış18 Mart 2020 Çarşamba 17:57
  • Öğretmenlerden 100 bin TL bağış18 Mart 2020 Çarşamba 17:54
  • Zabıta ekipleri Göz açtırmıyorlar !..18 Mart 2020 Çarşamba 17:49
  • Sanatçılardan, evde kalanlar için online konserler...Bu akşam Arda Gündüz konser verecek18 Mart 2020 Çarşamba 17:34
  • Sağlık Bakanlığı’ndan farklı uygulamaya tabi tutulma ihtiyacı olanlar için duyuru18 Mart 2020 Çarşamba 17:03
  • İtalya'da Tıp okuyan Kıbrıslı Türk gençler:Kimse bize yardım etmeyecek #sokağaçıkmayasağı hemen şimdi!”18 Mart 2020 Çarşamba 16:44
  • Girne'de yasağa rağmen kahvehaneye gidip kumar oynayan 8 kişiye işlem18 Mart 2020 Çarşamba 16:42
  • Sağlık Bakanlığı’ndan Bakan Ali Pilli'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama18 Mart 2020 Çarşamba 16:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti