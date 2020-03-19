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“İthal ete izin vermek tamamen beceriksizlik”

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“İthal ete izin vermek tamamen beceriksizlik”
“İthal ete izin vermek tamamen beceriksizlik”

 

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, Bakanlar Kurulunun almış olduğu ithal karkas et konusunda eleştiride bulundu. Naimoğulları, Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararı ‘beceriksizlik’ olarak değerlendirdi.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, Bakanlar Kurulunun almış olduğu ithal karkas et konusunda eleştiride bulundu. Naimoğulları, Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararı ‘beceriksizlik’ olarak değerlendirdi.

Naimoğulları’nın açıklaması şu şekilde:

“Öngörüden yoksun ne yaptığını bilmeyen Bakanlar Kurulu ve Tarım Bakanı bu ortamda ithal ete izin vererek neyi hedeflediklerini anlamış değiliz. Covid-19 hastalığından dolayı ülkede her yer kapatılmış, oteller, restorantlar ve okullarda insan kalmamış, evine kapatılmış halkın ekonomik ve piskolojik olarak çöküntü içinde olduğu bu durumda bakanlar kurulunun almış olduğu karar tamamen becerisizliktir.

Bu zor günlerde her türlü riske rağmen üretim yapmaya çalışan, ürettiğini pazarlamakta zorluk çeken, ürettiğinin karşılığını alıp alamayacağı belirsizlik içinde olan hayvancılara karşı yapılan bu hakreket düpedüz bir terbiyezisliktir.

Bir yandan canlı hayvan satışının durma noktasına geldiği, öte yandan birçok kasabın dükkanında satamayıp elinde kaldığı etler ortadayken sizler hangi mantığa göre canıyla uğraşan üreticiyi stres altına sokarak mağdur ediyorsunuz.

Anlaşılan odur ki Covid-19 salgını sizleri öyle bir etkilemiş ki ne yaptığınızı bilmemektesiniz. Bizim önerimiz sizlerin acilen piskolojik destek almanızdır. Bu süreçte malıyla ve canıyla uğraşan, üreten insanlara sizin verecek desteğiniz kalmamıştır. Allah yardımcımız olsun.”

 

 

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