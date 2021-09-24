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İthal Havuçta Limit Üstü, Yerli Kabakta Tavsiye Dışı Bitki Koruma Ürünü Tespit Edildi

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İthal Havuçta Limit Üstü, Yerli Kabakta Tavsiye Dışı Bitki Koruma Ürünü Tespit Edildi
İthal Havuçta Limit Üstü, Yerli Kabakta Tavsiye Dışı Bitki Koruma Ürünü Tespit Edildi

Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizlerde ithal havuçta limit üstü, yerli kabakta ise tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi.

Tarım Dairesi 17-23 Eylül 2021 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. 

Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesi çerçevesinde yapılan analiz değerlendirmelerine göre, ithal 50 üründen 49’u temiz çıkarken, Halil Kasap Paz. ait havuçta limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.

Yerli 21 üründen 20’si temiz bulunurken, Aydınköy’den Kemal Selim’e ait kabakta, tavsiye dışı bitki koruma ürünü belilendi.

Her iki ürün de imha edildi.

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