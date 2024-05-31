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İthal ürünler temiz, yerli ürünlerden 9’unda limit üstü veya tavsiye dışı ilaç

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Tarım Dairesi’nin bu haftaki sebze ve meyve analizlerinde 37 ithal ürünün tümü temiz çıkarken, 24 yerli üründen 9’unda limit üstü veya tavsiye dışı ilaç saptandı.
İthal ürünler temiz, yerli ürünlerden 9’unda limit üstü veya tavsiye dışı ilaç

24-30 Mayıs tarihleri arasında ithal ve yerli ürünlerden alınan numunelerin, Devlet Laboratuvarı'ndaki analizlerinin sonuçlarına göre, ithal ürünlerden alınan 37 numunenin tümü temiz.

Yerli ürünlerden alınan 24 numunenin 15’i temiz çıkarken 4 üründe limit üstü bitki koruma ürünü, 5 üründe ise tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi.

-Analizlerde sorunlu çıkan ürünler

Açıklamaya göre, Aydınköylü üretici Kadir Altuntaş’a ait kapya biber ve patlıcanda; Güneşköy’de Muharrem Bilsin’e ait domateste ve Bağlıköylü Adem Tahsildaroğulları’nun ürettiği domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı bu ürünlerin hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

Öte yandan Mağusa’da Ayşe Saz’a ait kapya biber ve acı biberde, Yedidalgalı üretici Behiye Pekdoğan’a ait sarmada ve Koruçamlı Nihat Aydın’a ait maydanoz ve semizotunda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı bu ürünler imha edildi.

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