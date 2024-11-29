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İthal ürünlerden 21’i, yerli ürünlerden de 14’ü temiz

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Tarım Dairesi’nin 22-28 Kasım tarihleri arasında ithal ve yerli ürünlerden aldığı numunelerin, Devlet Laboratuvarı’nda gerçekleştirilen analizlerinde, ithal ürünlerden 6’sı ve yerli ürünlerden 3’ünde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi
İthal ürünlerden 21’i, yerli ürünlerden de 14’ü temiz

Tarım Dairesi’nin 22-28 Kasım tarihleri arasında ithal ve yerli ürünlerden aldığı numunelerin, Devlet Laboratuvarı’nda gerçekleştirilen analizlerinde, ithal ürünlerden 6’sı ve yerli ürünlerden 3’ünde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi

Daireden yapılan açıklamaya göre, ithal ürünlerden alınan 27 numunenin 21’i temiz çıkarken, limit üstü bitki koruma ürünü içeren 6 ürüne rastlandı.

“Svs Tic. Ltd. Şti” ait armutta limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden, ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi.

“İşeyen Kardeşler”e ait elmada (Grany) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden, ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade veya imha edilecek.

“Menteş Kardeşler Tic. Ltd.”e ait armutta limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden, ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi.

“Onbaşı İşl. Ltd.” ait beyaz üzüm ve Grany türü elmada limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürünler firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi.

“REE Tic. Cahide Kılıç”a ait armutta (Ankara) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden firmanın isteği üzerine menşeine iade veya imha edilecek.

Yerli ürünlerden alınan 17 numunenin 14’ü temiz kategorisinde değerlendirilirken, limit üstü bitki koruma ürünü içeren 2, tavsiye dışı bitki koruma ürünü içeren 1 numuneye rastlandı.

Şahinler köyü sakini Duran Kılbıyık’a ait domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden, ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

Mağusa sakini Vehbi Kabak’a ait salatalıkta limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden, ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

Haspolat köyü sakini Kemal Bayur’a ait ıspanakta tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilmesinden dolayı ürünün imhasına karar verildi.

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