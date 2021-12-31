İthal ve yerli üretim gıda denetim sonuçları açıklandı

Tarım Dairesi 24-30 Aralık 2021 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
İthal Ürünlerden 39 numuneden 32 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 7 ürüne rastlanılmıştır.
Halil Kasap Pazarlamaya ait armutta (Deveci) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler firmanın isteği üzerine imha edilmiştir.
İşleyen Kardeşler Ltd.’e ait armutta (Deveci) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler firmanın isteği üzerine imha edilmiştir.
Cahide Kılıç’a ait armutta (Ankara) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler firmanın isteği üzerine imha edilmiştir.
Onbaşı İşl. Ltd.’e ait elmada (Golden) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler firmanın isteği üzerine imha edilmiştir.
Bekir Curaya ait elmada (Starking) ve armutta (Deveci) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler firmanın isteği üzerine imha edilmiştir.
Svs Tic. Ltd.’e ait elmada (Golden) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler firmanın isteği üzerine menşeine iade edilmiştir.
Yerli ürünlerden 8 numuneden 8 temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen ürüne rastlanmamıştır.
31 Aralık 2021 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
İsim
Yerli/ithal
Ürün
Analiz Sonucu
1
Halil Kasap Paz.
İthal
Cennet Meyvesi
Temiz
2
Halil Kasap Paz.
İthal
Armut Deveci
İmha
3
Halil Kasap Paz.
İthal
Armut Ank.
Temiz
4
İşleyen Kardeşler Ltd.
İthal
Armut Deveci
İmha
5
İşleyen Kardeşler Ltd.
İthal
Elma Starking
Temiz
6
İşleyen Kardeşler Ltd.
İthal
Elma Golden
Temiz
7
Holly Grains Ltd.
İthal
Mısır yemlik
Temiz
8
Nej Grain Ltd.
İthal
Mısır Yemlik
Temiz
9
Nej Grain Ltd.
İthal
Ayçiçek Küspesi
Temiz
10
Nej Grain Ltd.
İthal
Ayçiçek Küspesi (Yağlı)
Temiz
11
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Elma Starking
Temiz
12
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Elma Golden
Temiz
13
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Ankara Armut
Temiz
14
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Armut Deveci
Temiz
15
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Elma Arap Kızı
Temiz
16
Cahide Kılıç
İthal
Çeri Domates
Temiz
17
Cahide Kılıç
İthal
Ankara Armut
İmha
18
Cahide Kılıç
İthal
Elma Golden
Temiz
19
Svs Tic. Ltd.
İthal
Siyah Üzüm
Temiz
20
Svs Tic. Ltd.
İthal
Armut Deveci
Temiz
21
Svs Tic. Ltd.
İthal
Ayva
Temiz
22
Svs Tic. Ltd.
İthal
Elma Starking
Temiz
23
Svs Tic. Ltd.
İthal
Elma Golden
Temiz
24
Holly Grains Ltd.
İthal
Soya Küsbesi
Temiz
25
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Salatalık
Temiz
23
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Elma Starking
Temiz
27
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Elma Golden
İmha
28
Cahide Kılıç
İthal
Salatalık
Temiz
29
Cahide Kılıç
İthal
Elma Starking
Temiz
30
Cahide Kılıç
İthal
Siyah Üzüm
Temiz
31
Halil Kasap Paz.
İthal
Elma Starking
Temiz
32
Halil Kasap Paz.
İthal
Armut Deveci
Temiz
33
Bekir Cura
İthal
Elma Starking
İmha
34
Bekir Cura
İthal
Armut Deveci
İmha
35
Svs Tic. Ltd.
İthal
Elma Starking
Temiz
36
Svs Tic. Ltd.
İthal
Elma Golden
Menşeine İade
37
Svs Tic. Ltd.
İthal
Armut Ank.
Temiz
38
Svs Tic. Ltd.
İthal
Salatalık
Temiz
39
Svs Tic. Ltd.
İthal
Cennet Meyvesi
Temiz
40
Osman Pazar
Gazimağusa
Hıyar
Temiz
41
Ramazan Ateş
Gazimağusa
Domates
Temiz
42
Ümmü Deniz
Gazimağusa
Hıyar
Temiz
43
Ayşe Canlısoy
Güzelyurt
Çiçek Lahanası
Temiz
44
Ayşe Canlısoy
Güzelyurt
Sarma
Temiz
45
Ayşe Canlısoy
Güzelyurt
Marul
Temiz
46
Güngör İnce
Tatlısu
Alabaş
Temiz
47
Güngör İnce
Tatlısu
Brokoli
Temiz
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