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İthal ve yerli üretim gıda denetim sonuçları açıklandı

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İthal Ürünlerden 39 numuneden 32 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 7 ürüne rastlanılmıştır.
İthal ve yerli üretim gıda denetim sonuçları açıklandı

Tarım Dairesi 24-30 Aralık 2021 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal Ürünlerden 39 numuneden 32 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 7 ürüne rastlanılmıştır.

Halil Kasap Pazarlamaya ait armutta (Deveci) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler firmanın isteği üzerine imha edilmiştir.

İşleyen Kardeşler Ltd.’e ait armutta (Deveci) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler firmanın isteği üzerine imha edilmiştir.

Cahide Kılıç’a ait armutta (Ankara) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler firmanın isteği üzerine imha edilmiştir.

Onbaşı İşl. Ltd.’e ait elmada (Golden) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler firmanın isteği üzerine imha edilmiştir.

Bekir Curaya ait elmada (Starking) ve armutta (Deveci) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler firmanın isteği üzerine imha edilmiştir.

Svs Tic. Ltd.’e ait elmada (Golden) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler firmanın isteği üzerine menşeine iade edilmiştir.

Yerli ürünlerden 8 numuneden 8 temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen ürüne rastlanmamıştır.

 

 

31 Aralık  2021 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:

 

 

İsim

Yerli/ithal

Ürün

Analiz Sonucu

 

1

Halil Kasap Paz.

İthal

Cennet Meyvesi

Temiz

 

2

Halil Kasap Paz.

İthal

Armut Deveci

İmha

 

3

Halil Kasap Paz.

İthal

Armut Ank.

Temiz

 

4

İşleyen Kardeşler Ltd.

İthal

Armut Deveci

İmha

 

5

İşleyen Kardeşler Ltd.

İthal

Elma Starking

Temiz

 

6

İşleyen Kardeşler Ltd.

İthal

Elma Golden

Temiz

 

7

Holly Grains Ltd.

İthal

Mısır yemlik

Temiz

 

8

Nej Grain Ltd.

İthal

Mısır Yemlik

Temiz

 

9

Nej Grain Ltd.

İthal

Ayçiçek Küspesi

Temiz

 

10

Nej Grain Ltd.

İthal

Ayçiçek Küspesi (Yağlı)

Temiz

 

11

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma Starking

Temiz

 

12

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma Golden

Temiz

 

13

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Ankara Armut

Temiz

 

14

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Armut Deveci

Temiz

 

15

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma Arap Kızı

Temiz

 

16

Cahide Kılıç

İthal

Çeri Domates

Temiz

 

17

Cahide Kılıç

İthal

Ankara Armut

İmha

 

18

Cahide Kılıç

İthal

Elma Golden

Temiz

 

19

Svs Tic. Ltd.

İthal

Siyah Üzüm

Temiz

 

20

Svs Tic. Ltd.

İthal

Armut Deveci

Temiz

 

21

Svs Tic. Ltd.

İthal

Ayva

Temiz

 

22

Svs Tic. Ltd.

İthal

Elma Starking

Temiz

 

23

Svs Tic. Ltd.

İthal

Elma Golden

Temiz

 

24

Holly Grains Ltd.

İthal

Soya Küsbesi

Temiz

 

25

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Salatalık

Temiz

 

23

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma Starking

Temiz

 

27

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma Golden

İmha

 

28

Cahide Kılıç

İthal

Salatalık

Temiz

 

29

Cahide Kılıç

İthal

Elma Starking

Temiz

 

30

Cahide Kılıç

İthal

Siyah Üzüm

Temiz

 

31

Halil Kasap Paz.

İthal

Elma Starking

Temiz

 

32

Halil Kasap Paz.

İthal

Armut Deveci

Temiz

 

33

Bekir Cura

İthal

Elma Starking

İmha

 

34

Bekir Cura

İthal

Armut Deveci

İmha

 

35

Svs Tic. Ltd.

İthal

Elma Starking

Temiz

 

36

Svs Tic. Ltd.

İthal

Elma Golden

Menşeine İade

 

37

Svs Tic. Ltd.

İthal

Armut Ank.

Temiz

 

38

Svs Tic. Ltd.

İthal

Salatalık

Temiz

 

39

Svs Tic. Ltd.

İthal

Cennet Meyvesi

Temiz

 

40

Osman Pazar

Gazimağusa

Hıyar

Temiz

 

41

Ramazan Ateş

Gazimağusa

Domates

Temiz

 

42

Ümmü Deniz

Gazimağusa

Hıyar

Temiz

 

43

Ayşe Canlısoy

Güzelyurt

Çiçek Lahanası

Temiz

 

44

Ayşe Canlısoy

Güzelyurt

Sarma

Temiz

 

45

Ayşe Canlısoy

Güzelyurt

Marul

Temiz

 

46

Güngör İnce

Tatlısu

Alabaş

Temiz

 

47

Güngör İnce

Tatlısu

Brokoli

Temiz

 

 

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