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İthal ve yerli üretim gıda denetim sonuçları açıklandı

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Tarım Dairesi 28 Ocak 2022 – 3 Şubat 2022 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
İthal ve yerli üretim gıda denetim sonuçları açıklandı

Tarım Dairesi 28 Ocak 2022 – 3 Şubat 2022 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal Ürünlerden 42 numuneden 34 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 8 ürüne rastlanılmıştır.

SVS Ticaret Ltd. ait çeri domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın  isteği üzerine menşeine iade edilmiştir.

Halil Kasap Pazarlama Ltd. ait çeri domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın  isteği üzerine imha edilmiştir.

Onbaşı İşl. Ltd. ait elmada (golden) ve çeri domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler firmanın  isteği üzerine menşeine iade edilmiştir.

SVS Ticaret Ltd. ait salatalıkta limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın  isteği üzerine menşeine iade edilmiştir.

Köşe Tic. Ltd. ait salatalıkta limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın  isteği üzerine menşeine iade edilmiştir.

Cahide Kılıç’a ait salatalıkta limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın  isteği üzerine menşeine iade edilmiştir.

Ramazan Akyüz’e ait elmada (golden) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın  isteği üzerine menşeine iade edilmiştir.

Yerli ürünlerden 18 numuneden 16 numune temiz olup tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen  2 ürüne rastlanılmıştır.

Mağusa sakinlerinden Fatih Kocakaya’ya  ait domateste tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün  imha edilmiştir.

Koruçam sakinlerinden Burak Sadrazam’a ait kapya biberde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün  imha edilecektir.

 

 

4 Şubat Cuma 2022 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:

 

 

İsim

Yerli/ithal

Ürün

Analiz Sonucu

 

1

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma Gala

Temiz

 

2

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Siyah Üzüm

Temiz

 

3

M.Hacı Ali Ltd.

İthal

Soya Fasülyesi

Temiz

 

4

SVS Tic. Ltd.

İthal

Ayva

Temiz

 

5

SVS Tic. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Menşeine İade

 

6

SVS Tic. Ltd.

İthal

Pancar

Temiz

 

7

SVS Tic. Ltd.

İthal

Kabak

Temiz

 

8

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma Golden

Temiz

 

9

Halil Kasap Paz.

İthal

Çeri Domates

İmha

 

10

Halil Kasap Paz.

İthal

Elma Golden

Temiz

 

11

Halil Kasap Paz.

İthal

Elma Stk.

Temiz

 

12

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma Stk.

Temiz

 

13

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma Golden

Menşeine İade

 

14

Cahide Kılıç

İthal

Siyah Üzüm

Temiz

 

15

Cahide Kılıç

İthal

Patlıcan

Temiz

 

16

Cahide Kılıç

İthal

Kabak

Temiz

 

17

Cahide Kılıç

İthal

Pancar

Temiz

 

18

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Kabak

Temiz

 

19

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Pancar

Temiz

 

20

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Patlıcan

Temiz

 

21

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Menşeine İade

 

22

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Ankara Armut

Temiz

 

23

M.Hacı Ali Ltd.

İthal

Soya Fasülyesi Küspesi

Temiz

 

24

SVS Tic. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

 

25

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma Stk.

Temiz

 

26

SVS Tic. Ltd.

İthal

Salatalık

Menşeine İade

 

27

SVS Tic. Ltd.

İthal

Armut Ank.

Temiz

 

28

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma Golden

Temiz

 

29

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Salatalık

Menşeine İade

 

30

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

 

31

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Ayva

Temiz

 

32

Cahide Kılıç

İthal

Çeri Domates

Temiz

 

33

Cahide Kılıç

İthal

Salatalık

Menşeine İade

 

34

Cahide Kılıç

İthal

Elma Stk.

Temiz

 

35

Bekir Cura

İthal

Kök Kereviz

Temiz

 

36

Bekir Cura

İthal

Elma Golden

Temiz

 

37

Bekir Cura

İthal

Elma Stk.

Temiz

 

38

Ramazan Akyüz

İthal

Elma Golden

Menşeine İade

 

39

Ramazan Akyüz

İthal

Elma Stk.

Temiz

 

40

Ramazan Akyüz

İthal

Armut S.M

Temiz

 

41

Ramazan Akyüz

İthal

Armut Deveci

Temiz

 

42

Ramazan Akyüz

İthal

Ayva

Temiz

 

43

Ayşe Bayır

Gazimağusa

Hıyar

Temiz

 

44

Zahide Yıldırım

Gazimağusa

Mor Sarma

Temiz

 

45

Süleyman Bayır

Gazimağusa

Sivri Biber

Temiz

 

46

Fatih Kocakaya

Gazimağusa

Domates

İmha

 

47

Süleyman Bayır

Gazimağusa

Domates

Temiz

 

48

Ali Gencer

Yuvacık

Golyandro

Temiz

 

49

Ali Gencer

Yuvacık

Turp

Temiz

 

50

Ali Gencer

Yuvacık

Ispanak

Temiz

 

51

Ulus Kızılyürek

Yuvacık

Marul

Temiz

 

52

Saime Yarkın

Güzelyurt

Domates

Temiz

 

53

Fatih Yavşan

Tatlısu

Domates

Temiz

 

54

Zahide Şen

Tatlısu

Dolma Biber

Temiz

 

55

Rıfat Ateş

Tatlısu

Domates

Temiz

 

56

Taşkın Şarkıcı

Çayönü

Turp

Temiz

 

57

Taşkın Şarkıcı

Çayönü

Pancar

Temiz

 

58

Burak Sadrazam

Koruçam

Kabya Biber

İmha

 

59

Burak Sadrazam

Koruçam

Domates

Temiz

 

60

Nihat Aydın

Tepebaşı

Ispanak

Temiz

 
      

 

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