İthal ve yerli üretim gıda denetim sonuçları açıklandı

Tarım Dairesi 28 Ocak 2022 – 3 Şubat 2022 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
İthal Ürünlerden 42 numuneden 34 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 8 ürüne rastlanılmıştır.
SVS Ticaret Ltd. ait çeri domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edilmiştir.
Halil Kasap Pazarlama Ltd. ait çeri domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha edilmiştir.
Onbaşı İşl. Ltd. ait elmada (golden) ve çeri domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler firmanın isteği üzerine menşeine iade edilmiştir.
SVS Ticaret Ltd. ait salatalıkta limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edilmiştir.
Köşe Tic. Ltd. ait salatalıkta limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edilmiştir.
Cahide Kılıç’a ait salatalıkta limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edilmiştir.
Ramazan Akyüz’e ait elmada (golden) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edilmiştir.
Yerli ürünlerden 18 numuneden 16 numune temiz olup tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 2 ürüne rastlanılmıştır.
Mağusa sakinlerinden Fatih Kocakaya’ya ait domateste tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imha edilmiştir.
Koruçam sakinlerinden Burak Sadrazam’a ait kapya biberde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imha edilecektir.
4 Şubat Cuma 2022 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
İsim
Yerli/ithal
Ürün
Analiz Sonucu
1
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Elma Gala
Temiz
2
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Siyah Üzüm
Temiz
3
M.Hacı Ali Ltd.
İthal
Soya Fasülyesi
Temiz
4
SVS Tic. Ltd.
İthal
Ayva
Temiz
5
SVS Tic. Ltd.
İthal
Çeri Domates
Menşeine İade
6
SVS Tic. Ltd.
İthal
Pancar
Temiz
7
SVS Tic. Ltd.
İthal
Kabak
Temiz
8
SVS Tic. Ltd.
İthal
Elma Golden
Temiz
9
Halil Kasap Paz.
İthal
Çeri Domates
İmha
10
Halil Kasap Paz.
İthal
Elma Golden
Temiz
11
Halil Kasap Paz.
İthal
Elma Stk.
Temiz
12
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Elma Stk.
Temiz
13
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Elma Golden
Menşeine İade
14
Cahide Kılıç
İthal
Siyah Üzüm
Temiz
15
Cahide Kılıç
İthal
Patlıcan
Temiz
16
Cahide Kılıç
İthal
Kabak
Temiz
17
Cahide Kılıç
İthal
Pancar
Temiz
18
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Kabak
Temiz
19
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Pancar
Temiz
20
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Patlıcan
Temiz
21
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Çeri Domates
Menşeine İade
22
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Ankara Armut
Temiz
23
M.Hacı Ali Ltd.
İthal
Soya Fasülyesi Küspesi
Temiz
24
SVS Tic. Ltd.
İthal
Çeri Domates
Temiz
25
SVS Tic. Ltd.
İthal
Elma Stk.
Temiz
26
SVS Tic. Ltd.
İthal
Salatalık
Menşeine İade
27
SVS Tic. Ltd.
İthal
Armut Ank.
Temiz
28
SVS Tic. Ltd.
İthal
Elma Golden
Temiz
29
Köşe Tic. Ltd.
İthal
Salatalık
Menşeine İade
30
Köşe Tic. Ltd.
İthal
Çeri Domates
Temiz
31
Köşe Tic. Ltd.
İthal
Ayva
Temiz
32
Cahide Kılıç
İthal
Çeri Domates
Temiz
33
Cahide Kılıç
İthal
Salatalık
Menşeine İade
34
Cahide Kılıç
İthal
Elma Stk.
Temiz
35
Bekir Cura
İthal
Kök Kereviz
Temiz
36
Bekir Cura
İthal
Elma Golden
Temiz
37
Bekir Cura
İthal
Elma Stk.
Temiz
38
Ramazan Akyüz
İthal
Elma Golden
Menşeine İade
39
Ramazan Akyüz
İthal
Elma Stk.
Temiz
40
Ramazan Akyüz
İthal
Armut S.M
Temiz
41
Ramazan Akyüz
İthal
Armut Deveci
Temiz
42
Ramazan Akyüz
İthal
Ayva
Temiz
43
Ayşe Bayır
Gazimağusa
Hıyar
Temiz
44
Zahide Yıldırım
Gazimağusa
Mor Sarma
Temiz
45
Süleyman Bayır
Gazimağusa
Sivri Biber
Temiz
46
Fatih Kocakaya
Gazimağusa
Domates
İmha
47
Süleyman Bayır
Gazimağusa
Domates
Temiz
48
Ali Gencer
Yuvacık
Golyandro
Temiz
49
Ali Gencer
Yuvacık
Turp
Temiz
50
Ali Gencer
Yuvacık
Ispanak
Temiz
51
Ulus Kızılyürek
Yuvacık
Marul
Temiz
52
Saime Yarkın
Güzelyurt
Domates
Temiz
53
Fatih Yavşan
Tatlısu
Domates
Temiz
54
Zahide Şen
Tatlısu
Dolma Biber
Temiz
55
Rıfat Ateş
Tatlısu
Domates
Temiz
56
Taşkın Şarkıcı
Çayönü
Turp
Temiz
57
Taşkın Şarkıcı
Çayönü
Pancar
Temiz
58
Burak Sadrazam
Koruçam
Kabya Biber
İmha
59
Burak Sadrazam
Koruçam
Domates
Temiz
60
Nihat Aydın
Tepebaşı
Ispanak
Temiz
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