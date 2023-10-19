İthalat yasağı kaldırılan puff barlar insan sağlığını tehlikeye atıyor

‘Puff bar’ olarak bilinen tek kullanımlık elektronik sigaranın satış ve ithalatındaki yasağını kaldırılması kararı olayı sağlık boyutunu da gündeme getirdi. Kıbrıs Postası’na konuşan KTTB Başkanı Özant, kararı kabul etmediklerini ifade ederken, nikotin içeren her türlü ürünün zararlı olduğuna vurgu yaptı.
Bakanlar Kurulu, Resmi Gazete’de yayımlanan Buharlı Nikotin Ürünü (Likit Sigara) Emirnamesi’ni onaylayarak kamuoyunda ‘puff bar’ olarak bilinen, tek kullanımlık elektronik sigaranın satış ve ithalatındaki yasağını kaldırdı.
Uzmanlar, yasağın kaldırılmasının ardından ülkede daha yaygın kullanılması beklenen kullan-at tipi elektronik sigara puff barın insan sağlığını tehlikeye attığını belirtiyor.
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