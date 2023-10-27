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İthali yasaklanmış toplam 3 bin 90 kilo ağırlığında ürünle yakalandı...

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Kırklar - Akıncılar Anayolu üzerinde seyrederken aracında yapılan aramada, ithali yasaklanmış toplam 3 bin 90 kilo ağırlığında ürün bulunarak tutuklanan H.G Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.
İthali yasaklanmış toplam 3 bin 90 kilo ağırlığında ürünle yakalandı...

Demirhan Polis Karakolu’nda görevli polis çavuşu Hüseyin Ergüleç olguları aktardı. 

Polis, 26 Ekim 2023 tarihinde, saat 10.15’te Kırklar - Akıncılar Anayolu üzerinde, Lefkoşa Polis Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucu,  H.G'nin  kullanımında bulunan van araç içerisinde, ithali yasaklanmış toplam 3 bin 90 kilo ağırlığında, 100 kutu filet balık, 10 kutu  doğranmış soğan, 10 kutu  yengeç bacağı, 140 kutu donmuş ahtabot ayağı, 30 kutu kalamar ve 5 kutu karides ele geçirildiğini söyledi.

Polis, tutuklanan zanlıdan izahat istendiğinde ürünleri Akıncılar bölgesinde bir şahıstan aldığını ve başka bir şahsa vereceğini söylediğini ancak isim telafuz etmediğini belirtti.

Polis, zanlının Akıncılar ve Kırklar arasında kullandığı güzergahlara ait kamera görüntülerinin inceleneceğini söyledi. Polis, ayrıca zanlının cep telefon görüşmelerinin de araştırılacağını ifade etti. 

Ergüleç, ele geçirilen ürünlerin Güney Kıbrıs’tan getirildiğine inandıklarını ve araştırmanın sürdüğünü söyleyerek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi. 

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