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İtibardan tasarruf olmaz diyenlerin, eğitim ve sağlıktan tasarruf etmek istemesinin izahı yoktur!

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Eğitim Bakanı’nın bilimsel yollardan saparak, despot bir yaklaşımla Öğretmenler Yasası’nın tek taraflı değiştirmek istemesi ne demokrasi ne eğitim ilkeleri ne de siyasi teamüller ile uyuşmaktadır.
İtibardan tasarruf olmaz diyenlerin, eğitim ve sağlıktan tasarruf etmek istemesinin izahı yoktur!

 

Eğitim Bakanı’nın anti-demokratik tavrı öğretmenlerimiz içerisinde büyük tepkiye yol açmıştır. Yazın kavurucu sıcağında, polis ablukasında, sendikaların olmadığı ve onay vermediği yasa değişiklik önerileri karşısında Bakanın ortaya bilimsel bir kanıt koyamadan, “az çalışan öğretmenleri çalıştırmaya çalışıyorum” diyerek öğretmenin emeğini itibarsızlaştırmaya çalışması, Bakanın gailesinin eğitimin niteliği olmadığının ispatıdır.

Eğitim Bakanı’nın, “yasada yapılan düzenlemeler sonrasında 150 civarında öğretmen tasarrufu olacağını” söylemesi, yapılmak istenen değişikliklerin eğitimle alakalı olmadığını ortaya koymaktadır.

Rant alanlarına aktarılan milyonlar kimin tasarrufundadır?

Basit bir matematik hesabı ile eğitimden tasarruf edilmesinin izahı bile olmazken, diğer rant alanlarına aktarılan milyonlar kimin tasarrufundadır?

Bakanlar Kurulu kararları ile ihalesiz yakıt alımından kaynaklı Elektrik Kurumu’nun 223 milyon TL (12 milyon dolar) zarara uğratılması nasıl bir tasarruftur?

Müşavirlere yılda ödenen 45 milyon TL’dir. Üçlü Kararname ile atamaların hala devam ettiği bu sistem partisel tasarruf mu?

Yurt dışı bürolarına yılda ödenen 96 milyon TL ile kimlere kişisel tasarruf geçilmiştir?

Kalkınma Bankasından verilen ancak geri ödemesi yapılmayan 750 milyon TL kimlerin tasarrufunda?

Külliye kimin tasarrufundadır?

“İzinsiz, kaçak külliyenin ihalesi Ankara’da 2 milyar 497 milyon TL ile duyuruldu. Okul, hastane, yol, sosyal alan ihtiyacı ortada dururken, bu külliye kimin tasarrufu?

Kıbrıslı Türklerin Avrupa Birliği müktesebatı dışında ısrarla tutularak, adanın kuzeyinde yaratılan AKP'nin arka bahçesinin devamı kimin tasarrufudur?

Altını çizerek vurgularız ki itibardan tasarruf olmaz diyenlerin, eğitim ve sağlıktan tasarruf etmek istemesinin izahı yoktur!

Vatandaşa tasarruf öğütleyip, arka kapıdan rant dağıtanların istifası erdemdir.

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