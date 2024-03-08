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İtiraf etti: Çaldığım paralarla kız arkadaşıma telefon ve elbise aldım

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Lefkoşa’da meydana gelen müstahdem tarafından sirkat suçundan tutuklanan T.K tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.
İtiraf etti: Çaldığım paralarla kız arkadaşıma telefon ve elbise aldım

Zanlı hakkındaki olguları polis memuru Murat Ergün aktardı.

Polis memuru Murat Ergün, zanlının 22 Şubat ile 5 Mart tarihleri arasında Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir işyerinde muhasebeci olarak çalıştığı dönemde tahsil ettiği 33 bin TL ve 200 Euro’yu şirketin kasasına yatırmayarak, sirkat ettiğini kaydetti.

Polis, zanlının 7 Mart tarihinde yapılan şikayet üzerine tutuklandığını ve suçunu kabul edip, paralarla kız arkadaşına cep telefonu ile elbise aldığını itiraf ettiğini söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini belirten Ergün, zanlının aleyhinde üç gün ek tutukluluk talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

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