İtiraf: Uçak koltuklarında kamera var!

American Airlines, United Airlines ve Singapore Airlines'ın bazı uçaklarındaki eğlence sistemlerinde her bir yolcuyu ayrı ayrı görebilecek kameralar bulunduğu ortaya çıktı. Üç havayolu da bu kameraların kullanılmadığını açıklasa da, "Yolcular izleniyor mu?" sorusu sosyal medyayı karıştırdı.

Dünyanın en büyük havayolu şirketlerinden üçü, bazı uçaklarındaki yeni ekran sistemlerinde yolcuları izleyebilecek kameralar bulunduğunu itiraf etti. American Airlines, United Airlines ve Singapore Airlines, bazı uçak içi eğlence sistemlerinin içinde kamera bulunduğunu ama bunların hiç aktive edilmediğini savundu.

Söz konusu durum, Vitali Kamluk isimli bir yolcunun geçen hafta Singapur uçuşu sırasında, ön koltuğuna monte edilen eğlence sisteminde bir kamera bulunduğunu fark etmesiyle ortaya çıktı. Kamluk Twitter hesabından “Singapur Airlines uçağında bu ilginç sensörün bana baktığını fark ettim. Bunun bir kamera olup olmadığını bilen var mı?” mesajını paylaştı. Ardından da, “Bu kameralar muhtemelen şu an kullanılmıyor. Fakat bağlantıları sağlanır, operasyonel hale getirilir ve mikrofonlarla eleştirilirse, sadece zekice bir hack ile yolcular izlenebilir” diye yazdı.

Bu durumun sosyal medyada tartışma yaratmasının ardından üç havayolundan açıklama geldi. American Airlines söz konuus kameraların 82 Boeing 777 ve Airbus A330-200 jetlerindeki ‘premium ekonomi’ sınıfı koltuklarda bulunduğunu, Singapore Airlines da Airbus A350, Airbus A380, Boeing 777 ve Boeing 787 model uçaklarda kamera olduğunu açıkladı. United Airlines da bazı uçaklarındaki eğlence sistemlerinde kamera olduğunu doğruladı. Bununla birlikte, üç firma da kameraların eğlence sistemlerine üretici firmalar tarafından eklendiğini, kendilerinin yolcuları izlemek gibi bir amaçları olmadığını ve kameraların zaten aktive edilmediğini açıkladı. Sosyal medya kullanıcıları ise yolculukları sırasında bu kameralarla karşılaşan kişilere üzerlerini kapatma tavsiyesinde bulundu.