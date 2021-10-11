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İttifaklar anketi: Fark sekiz puana çıktı

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MetroPOLL Araştırma’nın anketinde “Hangi ittifakı tercih edersiniz?’ soruna verilen yanıtlarda ‘millet ittifakı’, ‘cumhur ittifakı’ndan sekiz puan fazla oy aldı.
İttifaklar anketi: Fark sekiz puana çıktı

Türkiye’deki genel seçimlere iki sene var. Ancak muhalefetteki partiler erken seçim çağrısı yapmaya devam ediyor. İktidar bu çağrıları reddederek seçimlerin zamanında düzenleneceğini vurguluyor. Araştırmacılar ise iktidar partisine oy desteğinin azaldığını öne sürüyor, diğer yandan anketlerde AKP’nin ortağı MHP’nin de mevcut baraj yüzde 10’u geçemediği görülüyor. AKP, anket şirketlerine denetim getirmeyi düşünüyor. Seçim barajının da yüzde 7’ye indirilmesi gündemde.

MetroPOLL Araştırma’nın Özer Sencar’ın paylaştığı eylül ayı anketinde “Hangi ittifaka daha yakınsınız?” sorusuna katılımcıların yüzde 43,7’si ‘millet ittifakı’ (CHP-İYİ Parti-Saadet Partisi), yüzde 38,2’si ‘cumhur ittifakı’ (AKP-MHP)yanıtını verdi.

İki ittifaka da yakın olmadığını söyleyip ”Millet ittifakını tercih ederim” diyenlerin oranı yüzde 5, “Cumhur ittifakını tercih ederim” diyenlerin oranı yüzde 2,6 olarak hesaplandı.

Böylece ‘millet ittifakı’nın toplam oy oranı yüzde 48,7, ‘cumhur ittifakı’nın toplam oy oranı ise yüzde 40,8 oldu.

‘Millet ittifakı’ bu yıl başından beri en yüksek oy oranını yakaladı.

Partilere göre dağılım

Ankette ittifak sorusuna yanıt verenlerin partilere göre dağılımı da hesaplandı.

“Bu pazar seçim olsa AK Parti’ye oy veririm” diyenlerin yüzde 5,6’sı ‘millet ittifakı’na yakın olduğunu söyledi.

CHP’ye oy vereceğini söyleyen katılımcıların yüzde 5,4’ü kendini ‘cumhur ittifakı’na yakın gördüğünü belirtti.

İYİ Partililerden kendini ‘cumhur ittifakı’na yakın gördüğünü söyleyenlerin oranı yüzde 3,2 olarak hesaplandı.

İttifaklarda kilit parti olacağı yorumları yapılan HDP’ye oy vereceğini söyleyenlerin yüzde 82,5’i kendini ‘millet ittifakı’na, yüzde 2,8’i ise ‘cumhur ittifakı’na yakın bulduğunu ifade etti. 

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