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İTÜ Mehmetçik Belediyesi sınırlarında açık kampüs kuracak

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İTÜ Mehmetçik Belediyesi sınırlarında açık kampüs kuracak
İTÜ Mehmetçik Belediyesi sınırlarında açık kampüs kuracak

İTÜ KKTC ile Mehmetçik Belediyesi iş birliğinde Mehmetçik Belediyesi sınırlarında Açık Kampüs kurulacak. 

Verilen bilgiye göre, İTÜ-KKTC Eğitim-Araştırma Yerleşkeleri ile Mehmetçik Belediyesi arasında Temmuz 2019’da imzalanan iş birliği protokolüne ek olarak “Açık Kampüs (Open Campus) Projesi İş Birliği Sözleşmesi” imzalandı. 

Buna göre, dün İTÜ Kuzey Kıbrıs Sürekli Eğitim Merkezi’nde imzalanan protokolle üniversite ile belediye iş birliğinde Mehmetçik Belediyesi sınırlarında Açık Kampüs (Open Campus) kurulacak. 

Sözleşmeye, İTÜ-KKTC Rektörü Prof. Dr. Ercan Kahya ile Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli imza koydu.  

 

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