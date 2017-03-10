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İTÜ öğrencilerinden 'insansız kara aracı'

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İTÜ öğrencilerinden 'insansız kara aracı'
İTÜ öğrencilerinden oluşan "İTÜ Rover Takımı" yerli otomobil ve uçak üretimine de örnek olabilecek tamamı milli "insansız kara aracı" üretti.

Türkiye'nin uzay çalışmalarında söz sahibi olabileceği bir projeye imza atmaya karar veren öğrenciler, gezegenler üzerinde keşif ve araştırma yapması amacıyla üretilen robotlar olarak bilinen "rover" tasarlamak ve üretmek amacıyla kolları sıvadı.

İTÜ Rover Takımı'nı kuran 29 yerli mucit, 6 ayda hem gezegen yüzeyinde araştırma yapabilecek hem de nükleer, savunma sanayinin yanı sıra afetlerde de kullanılabilecek, uzaktan kumandalı, tamamı yerli insansız kara aracı üretti.

"Engebeli arazide devrilmeden çalışıyor"

Ekip lideri Tunç Türker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aracı, Türkiye'nin uzay alanında söz sahibi olmasına katkı sunmak amacıyla yapmaya karar verdiklerini anlattı.

Yoğun çalışma sonucu kısa sürede aracı yürür hale getirdiklerini dile getiren Türker, "Uzaktan kontrollü ve otonom (aracın kendi karar vererek hareket etmesi) olarak hareket edebilecek aracımızın özelleşmesi uzay araştırmaları alanında olacak. Bu da aracın bir gezegen üzerinde birtakım görevleri yerine getirmek için tasarlanması demek oluyor. Bu görevlerden en önemlisi aracın çukurlarda, yükseltilerde, eğimlerde ve engellerle karşılaştığında devrilmemesidir." diye konuştu.

Türker, Türkiye'de olmayan bir araç ürettiklerini anlatarak, şöyle devam etti:

"Tamamı yerli bir araç ürettik. Araç, temelde insansız kara aracıdır. İnsanların giremeyeceği yerlere girip, oralarda müdahalelerde bulunabiliyor. Uzay çalışmalarında bir ilk olan araç aynı zamanda, nükleer alanlarda tehlike olunca, savunma sanayinde ve afetlerde de kullanılabilecek. Biz bunu, Mars ile ilgili yarışma için tasarladık. İsteğimiz aracın uzay alanında kullanılması. Çünkü ülkemiz bu alanda maalesef çok gelişmedi. Bu araçla, uzay alanında söz sahibi olmak istiyoruz. Tabii ki seri üretimi olması durumunda diğer alanlarda da kullanılabilir. Yani Hindistan bunu yapabiliyor. Kendi öğrencilerine Ay için robot tasarlatıp, bunu Ay'a göndermeye çalışıyor. Türkiye'de de bunların olmasını istiyoruz." 

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"Yerli otomobil ve uçağa örnek olacak"

Proje Danışmanı İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Serkan Türkeli de Türkiye'deki üniversitelerde öğrencilerin kaliteli eğitim aldığını belirterek, öğrencilere mühendisliğin Türkiye'de yapılabilecek bir iş olduğunu göstermek istediklerini söyledi.

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