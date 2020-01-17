İTÜ Rektörü açıkladı: Doğa Koleji öğretmenlerinin maaşları ödendi

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, Doğa Koleji ile ilgili devir işlemlerinin tamamlandığını, öğretmenlerin maaş ödemelerinin yapıldığını bildirdi.

Doğa Koleji'nin mali sorunlarının yaklaşık 6 aydır ülke gündeminde haklı ve büyük bir yer tuttuğuna işaret eden Karaca, "Doğa Okulları İTÜ uhdesine geçmiştir. Tüm Doğalılar tatile gönül ferahlığı ile giriyor. Maaşlar yatmaya başladı. Hepimize hayırlı olsun" dedi.

AA'ya konuşan Karaca, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Böylesine büyük, başarıyla markalaşmış bir okulun mali sıkıntılarla gündeme gelerek, çocuklarımızın geleceğinde büyük pay sahibi olan öğretmenlerimize maaşlarını ödeyememesi tüm Türkiye'yi olduğu gibi bizleri de derinden sarsmıştır. Ekibimle konuyu incelediğimizde bu yarayı sarabileceğimizi, öğretmenlerimizin, personelimizin sıkıntılarını gidererek çocuklarımızın eğitiminde söz sahibi olabileceğimizi gördük. Şunu söylemeliyim, İstanbul Teknik Üniversitesi misyonuyla çeyrek asırlık bilgi ve birikimiyle bu topraklarda güçlü kurumları gelecek nesillere aktaracak tecrübeye sahiptir. Bu misyondan hareketle Doğa Koleji sorununu çözmek için elimizden ne geliyorsa yapmaya karar verdik ve hızlıca aksiyon aldık. Bu süreçte herkes evlatlarımızın geleceğini düşündü, herkes bunun için çaba sarf etti. Bu çaba içerisinde yer alanlara şahsım ve İTÜ ailesi olarak şükranlarımızı sunuyorum. Ayrıca öğretmenlerimize ve velilerimize bu süreçte gösterdikleri sabır ve dayanışma için de teşekkür ediyorum. Artık öğretmenlerimizin çocukların eğitimiyle çocuklarımızın dersleriyle ilgilenmelerinin vaktidir. El ele vererek, huzurlu bir sürecin kapılarını araladığımızın müjdesini vermek istiyorum."