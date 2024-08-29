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İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal’dan DAÜ’ye Ziyaret: İş Birliği ve Akademik Ortaklıklar Gündemde

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İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç’ı ziyaret etti. Görüşmede, iki üniversite arasındaki iş birliği ve akademik projeler ele alındı, DAÜ’nün dünya sıralamalarındaki başarısı vurgulandı
İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal’dan DAÜ’ye Ziyaret: İş Birliği ve Akademik Ortaklıklar Gündemde

İTÜ REKTÖRÜ PROF. DR. HASAN MANDAL’DAN DAÜ REKTÖRÜ PROF. DR. HASAN KILIÇ’A ZİYARET

 

İstanbul Teknik Üniversitesi’nin (İTÜ) yeni Rektörü, eski TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, İTÜ-Kuzey Kıbrıs Rektörü Prof. Dr. Murat Sarı, İTÜ-Kuzey Kıbrıs Rektör Danışmanı Dr. Aslı Kanan ve İTÜ-Kuzey Kıbrıs Genel Sekreteri Dursun Koç eşliğinde Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç’ı makamında ziyaret etti. Söz konusu ziyarette DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe, DAÜ Tanıtım ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztüren, DAÜ Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu ve DAÜ Mali İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Salih Katırcıoğlu da hazır bulundu.

 

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Kılıç, Prof. Dr. Mandal ve beraberindeki heyete DAÜ’ye hoş geldiniz diyerek, ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Ziyaret sırasında iki üniversite hakkında karşılıklı bilgiler paylaşılarak, geçtiğimiz günlerde açıklanan YKS tercih sonuçları değerlendirildi. Ayrıca iki üniversitenin sahip olduğu akreditasyonlar hakkında da bilgiler verildi. DAÜ Rektörü Prof. Dr. Kılıç, DAÜ’nün dünya üniversiteler sıralamalarındaki yerinden de bahsederek, Times Higher Education listesinde 601-800 bandında yer aldıklarını, QS Dünya Üniversiteler Sıralaması’nda ise 611-620 bandında yer alarak bu sıralamaya giren KKTC’nin ilk ve tek üniversitesi olduklarını vurguladı. KKTC yükseköğretim sektörünün irdelendiği görüşmede iki kurum arasında akademik iş birliği yapılması ve ortak araştırmalar yürütülmesi konuları da ele alındı. DAÜ Rektörü Prof. Dr. Kılıç, İTÜ ile her alanda iş birliğine hazır olduklarını kaydederek, İTÜ-Kuzey Kıbrıs’ı kardeş üniversite olarak gördüklerini ve her konuda katkı verebileceklerini ifade etti.

 

Ziyaret iki Üniversite Rektörü’nün hediye takdimleri ve anı fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

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