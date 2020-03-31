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İÜ Tıp Fakültesi Dekanı: İnternler erken mezun edilmeli

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İÜ Tıp Fakültesi Dekanı: İnternler erken mezun edilmeliİstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, internlerin koronavirüs salgını nedeniyle erken mezun edilmelerini önerdi.
İÜ Tıp Fakültesi Dekanı: İnternler erken mezun edilmeli

İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, koronavirüs salgını nedeniyle yeni hekimlere ihtiyaç doğacağını belirterek internlerin (tıp fakültesi son sınıf öğrencilerinin) erken mezun edilmelerini önerdi.

Tükek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları yazdı: 

"Bu hafta beklediğimiz gibi başladı. Hasta sayısında artış mevcut. Bu noktada artık kurallara uymama riskimiz yok. En büyük tehlike bahar geliyor. Herkesi dışarı çağırıyor. Hasta sayısı çok artarsa hastaneler ve sağlık sistemi zorlanır. Bu seviyede alınacak sıkı tedbirler önümüzdeki haftadan itibaren vaka sayısında durağan bir artışa yol açıp sonraki haftalardan itibaren düşüşe geçilmesini sağlayacaktır. Bir iyi haber, hastalarımızın çoğu iyileşiyor. Taburcu ediyoruz.

İnternlere gelince, İstanbul Tıp Fakültesi dekanı olarak Nisan sonu veya en geç mayıs ortasında mezun edilmelerinden yanayım. Bu süreç 3 aydan önce bitmeyeceğine göre yeni hekimlere ihtiyacımız olacaktır. Beklemeye gerek yok."

İnternlere gelince, İstanbul Tıp Fakültesi dekanı olarak Nisan sonu veya en geç mayıs ortasında mezun edilmelerinden yanayım. Bu süreç 3 aydan önce bitmeyeceğine göre yeni hekimlere ihtiyacımız olacaktır. Beklemeye gerek yok

— dr.tufantükek (@tufantukek) March 30, 2020

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