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IV. Uluslararası Kadın Sanatçılar Sanat Buluşması

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IV. Uluslararası Kadın Sanatçılar Sanat Buluşması
IV. Uluslararası Kadın Sanatçılar Sanat Buluşması Kültür Dairesi himayelerinde gerçekleştiriliyor

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi himayelerinde bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilecek Uluslararası Kadın Sanatçılar Sanat Buluşması, 11 Mart 2018 tarihinde başlıyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne vurgu yapmak amacıyla düzenlenen ve Proje Koordinatörlüğü ile Küratörlüğünü İpek Denizli Karagöz’ün üstlendiği IV. Uluslararası Kadın Sanatçılar Sanat Buluşması, Etkileşimli Drama Derneği’nin işbirliğinde, Girne Belediyesi ve Deniz Plaza’nın katkılarıyla hayata geçiriliyor.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Girne Halk Kütüphanesi’nde yer alacak IV. Uluslararası Kadın Sanatçılar Sanat Buluşması etkinliği, farklı ülkelerden, farklı kültür ve disiplinlerden KKTC’ye gelecek olan sanatçıların, ülkemiz sanatçıları ile birlikte sanat üretebilmelerine imkan yaratmak hedefiyle gerçekleştiriliyor. Ülkemiz resim ve seramik sanatçıları Fatma Özok, İpek Denizli Karagöz, Sevcan Çerkez, Semra Bayhanlı, Heidi Trautmann ve Kültür Dairesi Güzel Sanatlar Görevlisi Bedia Kale ile yurt dışından gelecek resim sanatçıların deneyimlerini paylaşmalarına olanak sağlayacak etkinliğe, Türkiye’den Prof. Dr. Serap Yangın Buyurgan, Prof. Dr. Zeliha Akçaoğlu, Doç. Sezin Türk Kaya, Hülya Atakan, Fas’tan Rachida Jnaini, Rusya’dan Elena Berezina ve Başkurdistan’dan Cornelia Margan katılacak. IV. Uluslararası Kadın Sanatçılar Sanat Buluşması etkinliğine onur konuğu olarak bu yıl ülkemiz duayen sanatçılarından İnci Kansu ve Nilgün Güney’in katılması kararlaştırıldı.  

Halka Açık Paneller ve Atölye Çalışmaları…..

Konuk sanatçıların 11 Mart Pazar günü KKTC’ye gelmesiyle başlayıp bir hafta sürecek olan Uluslararası Kadın Sanatçılar Sanat Buluşması süresince halkın katılımına açık birçok panel ve atölye çalışmaları da yapılacak. 12 Mart Pazartesi günü Kıbrıs İlim Üniversitesi Konferans Salonu’nda saat 13.45’te yer alacak ilk panel Başkent Üniversitesi’nden Prof. Dr. Serap Yangın Buyurgan’ın konuşmacı olduğu “Müzede Eğitim, Verimli Müze Ziyaretleri” ve “Verimli Bir Müze Ziyaretinin Aşamaları” konularında gerçekleştirilecek.

14 Mart Çarşamba günü ise Girne Halk Kütüphanesi’nde 14.00-17.00 saatleri arasında Uludağ Üniversitesi’nden Doç. Sezin Türk Kaya’nın “Kolografi Baskı Tekniği” konusunda gerçekleştireceği atölye çalışması yer alacak.

IV. Uluslararası Kadın Sanatçılar Sanat Buluşması, 15 Mart Perşembe günü de Girne Halk Kütüphanesi’nde 14.00-17.00 saatleri arasında etkinliğin onur konuklarından Kağıt Sanatçısı İnci Kansu’nun “Kağıt Üretimi” konusundaki sunumu ve atölye çalışması ile devam edecek.

Buluşma kapsamında yapılacak son atölye çalışması ise 16 Mart Cuma günü 14.00-17.00 saatleri arasında Lefkoşa’da Bedesten’de Etkileşimli Drama Derneği Drama Liderleri Pervin Hürelli Sevilir ve Öznur Yaşa Umut tarafından gerçekleştirilecek olan “Bedesten Eller” temalı drama atölyesi olacak.

IV. Uluslararası Kadın Sanatçılar Sanat Buluşması’na katılan sanatçıların hafta boyunca Girne Halk Kütüphanesi’nde bir arada çalışarak tamamlayacakları eserleri etkinlik sonunda 16 Mart Cuma günü saat 18.30’da İsmet Vehit Güney Sergi Salonu’nda açılacak sergide sanatseverlerin izlenimine sunulacak. Kültür Dairesi himayelerinde gerçekleştirilecek etkinliğin resmi açılışı 12 Mart Pazartesi günü Girne’de Kıbrıs İlim Üniversitesi’nde sanatçıların basına tanıtımı ile yapılacaktır. Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal G. Özyiğit, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Kültür Dairesi Müdürü Nilay Tunçalp ve Etkileşimli Drama Derneği Başkanı İpek Denizli Karagöz’ün katılımında gerçekleştirilecek basın toplantısının saati belirlenince duyurulacaktır.

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